Los hombres de Walter Ribonetto tumbaron a Ñublense, en Chillán, y quedan a tiro de cañón en la lucha por fase grupal de Copa Libertadores.

Everton de Viña del Mar dio vuelta rápidamente la página tras la última derrota ante U Católica y demostró que está para pelear el Chile 2 rumbo a Copa Libertadores. Los viñamarinos derrotaron por 3-1 en un partidazo como visita a Ñublense.

Con acción y emoción total en el final del partido, los tantos ruleteros fueron obra de Alan Medina (2) y Josué Ovalle. En tanto, Fernando Ovelar había puesto el empate transitorio entre rivales directos en la Liga de Primera.

El elenco de Water Ribonetto trepó momentáneamente hasta la cuarta posición de la tabla, acechando a U Católica y U de Chile por el cupo a fase grupal de Copa Libertadores. En tanto, los chillanejos quedaron séptimos, fuera de clasificación a torneos internacionales.

Tabla: Everton quiere Copa Libertadores

Tras el triunfo 3-1 como visita ante Ñublense, Everton de Viña del Mar mete miedo para clasificar a Copa Libertadores 2027. Los viñamarinos sueñan con el Chile 2, el cual pelean con U Católica, U de Chile y Palestino.

Alan Medina, la figura del partido, dijo que “fue un partido difícil, era más físico y pudimos sacar la ventaja para sacar los tres puntos. Nuestra idea siempre es ganar y no despegarnos del segundo lugar, que es el objetivo final”.

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“Me visualizo en Everton (ante ofertas del extranjero), renové hasta 2028 y estoy muy contento, es una de las buenas temporadas que he tenido. Este era el objetivo y lo logramos”, dijo el artillero uruguayo.

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En la próxima fecha, a jugarse en octubre, los viñamarinos recibirán a Deportes La Serena, el 11 de dicho mes. Por su parte, los de Chillán deben visitar a U de Chile, el 9 de octubre, en el Estadio Nacional.