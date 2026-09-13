Mientras Católica y la U ganan, Colo Colo tropieza en la Liga de Primera: tabla actualizada

El elenco de Fernando Ortiz volvió a sumar un empate ante Deportes Concepción y pierde puntos de oro en el Monumental.

Colo Colo vuelve a tropezar en la Liga de Primera. Esto porque ahora el equipo de Fernando Ortiz deja escapar puntos importantes de local y permite que sus escoltas se acerquen peligrosamente en la recta final de temporada.

El Cacique sufrió más de la cuenta ante Deportes Concepción y de milagro logró sumar un nuevo empate de local. El marcador incluso lo abrió el elenco lila con anotación de Norman Rodríguez.

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Para peor, recién en el 77’ logró el empate gracias al autogol de Fernando Martínez. Resultado que ahora deja como puntero a Colo Colo con 54 unidades en 23 fechas disputadas.

“No fuimos claros en ningún momento. No hicimos lo que veníamos realizando. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos llegadas pero falta ser inteligentes en los últimos metros. No me gustó mucho. Hay distancia, pero hay que ganar”, recalcó Fernando Ortiz.

Colo Colo tropieza mientras la U y la Cato suman triunfos

Colo Colo ahora sigue como invicto de la Liga de Primera tras 23 partidos disputados. El tema es que ahora está puntero con 54 unidades.

Mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile siguen sumando triunfos y ahora están en el segundo puesto con 42 unidades. De momento los cruzados se ubican en el Chile 2 por la diferencia de gol de +17, mientras que los azules tienen +16.

Ahora la fecha 24 del campeonato nacional se disputará el próximo 9 de octubre. La jornada la abre Universidad de Chile cuando reciba a Ñublense a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El 10/10 será el turno de Universidad Católica ante Audax Italiano en el mismo horario en el Claro Arena.

Finalmente el 11/10 será el turno de Colo Colo de visita frente a Coquimbo Unido a las 15:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.