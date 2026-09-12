Los Cruzados sufren una importante baja para su visita a La Cisterna. El delantero presentó problemas físicos y no estará disponible.

Universidad Católica recibió una mala noticia antes de enfrentar a Palestino. Clemente Montes quedó descartado para el compromiso de este sábado por la fecha 23 de la Liga de Primera y obligará a Daniel Garnero a modificar sus planes.

El atacante presentó problemas físicos y no estará disponible para el cuerpo técnico cruzado. La información no especifica la gravedad de la molestia ni cuánto tiempo podría permanecer fuera de las canchas.

Su ausencia llevará a Garnero a apostar por un ataque compuesto por Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri para buscar los tres puntos en La Cisterna.

Católica no tendrá a Clemente Montes para enfrentar a Palestino.

La formación de Universidad Católica ante Palestino

Montes no será la única baja que tendrá Universidad Católica. Daniel González también quedó al margen producto de problemas físicos, mientras que Eugenio Mena continúa fuera luego de ser operado de su rodilla derecha.

Con estas ausencias, la UC formaría con Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Agustín García Basso y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Fernando Zuqui en el mediocampo; Justo Giani, Diego Corral y Fernando Zampedri en ofensiva.

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El compromiso aparece como un nuevo desafío importante para los Cruzados en la recta final de la temporada, especialmente considerando las bajas que deberá suplir el entrenador.

Universidad Católica visitará a Palestino este sábado 12 de septiembre desde las 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna, por la fecha 23 de la Liga de Primera.

En resumen…