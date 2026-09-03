Desde la Gerencia de Ligas Profesionales del organismo entablaron el recurso en contra del técnico cruzado por su actitud en el partido ante Ñublense.

En momentos donde Universidad Católica pelea por ser el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores 2027, una citación desde el Tribunal de Disciplina movió las aguas del club, tras conocer que su técnico Daniel Garnero recibiera una denuncia desde la ANFP.

Según indica Radio ADN, fue la Gerencia de Ligas Profesionales del organismo la que entabló el recurso ante la Primera Sala del ente jurídico ante la actitud que mostró el DT argentino luego de la derrota ante Ñublense en el Claro Arena, donde no asistió a la entrevista con TNT Sports.

Por este motivo, Católica deberá presentarse de forma telemática a la sesión que realizará el Tribunal este martes 8 de septiembre desde las 19:00 horas, y en caso de determinarse que haya castigo, el club deberá pagar hasta $2 millones de pesos por el actuar de Garnero.

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Las veces que Garnero fue castigado desde que es DT de Católica

El trasandino lleva poco más de un año desde que asumió la banca cruzada para tomar el lugar que dejó Tiago Nunes, y le devolvió el alma al equipo, tanto así que logró alcanzar el segundo puesto del torneo 2025 y volvió a la Libertadores, donde llegaron este año hasta los octavos de final.

Si bien en esta temporada de Liga de Primera, Católica vuelve a pelear por entrar a copas, Garnero ha sido protagonista de polémicas que ya le acarrearon un castigo por parte del Tribunal de Disciplina, la más reciente ocurrió en marzo de 2026.

En esa ocasión, tras la victoria en Chillán por 2-1 ante Ñublense, el técnico recibió la tarjeta roja de parte del árbitro Fernando Véjar, quien en su informe indicó que el estratega tuvo “conducta inadecuada” con el cuarto árbitro. A raíz de ello, recibió una fecha de suspensión.

En síntesis