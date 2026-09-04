Es figura en Rangers, sumó récord a los 46 años y sorprende con sincera reflexión: “Sigo siendo poto pelao”

Cristian Campestrini agradeció el reconocimiento al ser el jugador más longevo en actividad en el fútbol chileno.

Rangers de Talca vivió una noche de aquellas. El cuadro rojinegro sumó su tercer triunfo al hilo y sigue soñando con la salvación en la Primera B. Lo que hace unos meses asomaba como una total odisea.

Con anotación de Lautaro Rigazzi vencieron por 1-0 a Deportes Temuco y ahora suman 15 unidades, por lo que sigue vigente el anhelo de la permanencia. Incluso quedó a la caza de equipos como Deportes Santa Cruz que este sábado juega ante Unión Española.

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Pero la jornada vivió un condimento más que especial con el récord que alcanzó Cristian Campestrini. El portero de 46 y 80 días se transformó en el jugador más longevo en decir presente en el fútbol chileno.

Por lo que ahora superó el registro de Raúl Coloma con 46 años y 75 días. Lo que fue celebrado con emoción por el portero que recibió el reconocimiento de Rangers y del público presente en el Estadio Fiscal de Talca.

La emoción de Campestrini: “Soy un poto pelao”

“Son tres puntos importantes, ante un gran rival. Lo necesitábamos. Es para sacarse el sombrero la entrega del plantel”, reconoció a TNT Sports.

Pero también la alegría de la jornada histórico lo desbordó y dejó una particular reflexión al repasar su carrera.

“Es muy lindo tener este reconocimiento. Fue una noche muy especial. Son muchos años de esfuerzo, pero como dije hace una semana, soy un poto pelado pero tengo un corazón gigante para seguir aprendiendo”, confesó.

Campaña de Campestrini que hasta aplaudió Ivo Basay. En especial por el referente que es para el plantel y la gran presentación que mantiene con vida a Rangers con el anhelo de luchar por la salvación este 2026.

“Él ha destacado en varios partidos. El nivel de los jugadores en general ha sido super alto. Lo que ha generado como equipo nos permite sumar resultado”, sentenció el “Hueso”.