El cuadro canario humilló a los "Zorros del Desierto" en su casa y le entregó en bandeja la cima del torneo a los caturros, y dieron el salto hasta el tercer puesto.

El Estadio Lucio Fariña de Quillota se convirtió en el escenario que definió el primer puesto de la Primera B en el marco de la jornada 24. El viernes por la tarde, Santiago Wanderers derrotó por la cuenta mínima a Deportes Iquique y quedó como puntero.

El otro equipo que tenía la posibilidad de subir al primer puesto era Cobreloa quien visitaba a San Luis y terminó recibiendo un golpe muy duro a su anhelo de ascender, pues acabó recibiendo una dura goleada por 4-1 que lo pone contra las cuerdas.

La gran figura de este encuentro fue Sebastián Parada, quien se despachó con un hat trick en los minutos 12, 38 y 54, y pudo ser más pues se perdió un penal en los 35′. Mientras que Ignacio Meza puso a los 58′ la goleada. Los descuentos de Rodolfo González (76′) y Gustavo Gotti (89′) hicieron más estrecho el marcador.

¿Cómo queda la Tabla en Primera B?

Producto de esta goleada, el equipo que dirige Humberto Suazo dio el salto gigantesco en la clasificación hasta llegar al tercer puesto con 38 puntos y quedar a tres de la escuadra de César Bravo que cae al segundo lugar con 41.

Así las cosas, Santiago Wanderers de Valparaíso es el exclusivo puntero de la Primera B con 44 puntos a falta siete encuentros para que termine la temporada regular y depende de sí mismo para firmar su regreso a la Liga de Primera.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 25 en Primera B, Cobreloa visitará a Deportes Antofagasta en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán este jueves 10 de septiembre a las 20:00 horas. Mientras que San Luis de Quillota recién jugará el miércoles 30 de este mes cuando visite a Unión San Felipe desde las 18:00 horas.