Ya intentaron en la Liga de Primera: Los cuatro interesados que buscan la compra de Santiago Wanderers

A horas de disputar un partido clave en la Primera B, en la dirigencia del cuadro caturro se analiza la opción de desprenderse de una parte importante de la institución.

Santiago Wanderers se prepara para dar el zarpazo definitivo en la Primera B. El elenco dirigido por Francisco Palladino quiere quedarse como líder de la competencia y este viernes recibe a Deportes Iquique.

El cuadro caturro buscará sumar un triunfo como dueño de casa y así despegarse de Cobreloa, que está fecha debe visitar al siempre complicado San Luis de Humberto Suazo.

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Pero mientras el elenco se mentaliza en afianzarse en la competencia y en soñar con el retorno a la Liga de Primera, a nivel dirigencia también se vive un partido aparte. Esto porque durante está semana se reveló que Reinaldo Sánchez planea vender el 60% de sus acciones.

Incluso se adelantó que la firma del traspaso se podría dar tras la disputa de la Copa Intercontinental Sub 20, y que está programada para este sábado 19 de septiembre en el Estadio Bernabéu cuando Santiago Wanderers se mida ante Real Madrid.

Los interesados en comprar Santiago Wanderers: Ya intentaron ingresar a la Liga de Primera

El tema es que está disposición a vender parte de las acciones De Santiago Wanderers, de inmediato despertó el interés de grandes inversores. Según informó el diario La Estrella de Valparaíso, el primer gran candidato vino de un grupo inversor de Estados Unidos. También se sumaron de México y Brasil candidatos importantes para quedarse con ese 60% de acciones.

En la lista consignada, incluso aparece un viejo conocido como Regis Marques. El reconocido representante y amigo de Fernando Felicevich ya intentó comprar clubes en la Liga de Primera. El propio empresario ya tuvo acercamientos con Huachipato, O’Higgins, Deportes La Serena y Deportes Limache. Este último fue el que más cerca estuvo de concretar la compra.

Sin embargo, su oferta no logró convencer a Reinaldo Sánchez y todo apunta a que se desestimará la venta del paquete accionario al menos en el corto plazo.

¿Cómo va Santiago Wanderers en la Primera B?

El elenco de la región de Valparaíso es puntero en la Primera B con 41 unidades, las mismas que tiene Cobreloa. Sin embargo, el cuadro minero tiene 40 goles a favor y los panzers solo 39. Por lo que la difirencia es mínima.

Así las cosas, es fundamental el encuentro de este viernes ante Deportes Iquique a partir de las 18:00 horas y que podría dejarlo como líder absoluto y mandarle toda la presión a su rival.