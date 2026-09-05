Pronósticos Juventus vs Milan: el derbi de Italia enciende la fecha 3 de la Serie A

Revisa nuestros pronósticos y apuestas de Juventus vs Milan, por la Serie A. Analizamos las mejores cuotas y datos clave para el derbi de Italia.

Revisa los mejores pronósticos de Juventus vs Milan por la Serie A. El derbi de Italia anima la tercera jornada del Calcio.

A continuación, analizamos un duelo clave entre dos equipos que han comenzado la temporada con campaña perfecta. El partido se disputará el domingo 6 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Allianz Stadium de Turín.

Nuestros picks Pronósticos: Juventus vs Milan Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Empate Ambos equipos comenzaron bien la temporada y llegan con fuerzas parejas. Además, tres de sus últimos cinco duelos terminaron igualados, incluidos dos 0-0 consecutivos en liga. bet365 3.25 Pronóstico Ambos equipos anotan: Sí Juventus y Milan sumaron 76 remates y siete goles en sus dos primeros partidos, reflejando su vocación ofensiva. Además, ambas defensas presentan argumentos que favorecen el gol rival. bet365 1.90 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Juventus vs Milan

Juventus ha ganado solo tres de sus últimos seis partidos de liga en casa, y nunca anotó más de dos goles en ese período.

ha ganado solo tres de sus últimos seis partidos de liga en casa, y nunca anotó más de dos goles en ese período. Milan solo ha permitido tres remates a portería en los dos primeros partidos de la Serie A , pero sus goles esperados en contra (xGA) ascienden a 2.09, lo que sugiere vulnerabilidad.

solo ha permitido tres remates a portería en los dos primeros partidos de la , pero sus goles esperados en contra (xGA) ascienden a 2.09, lo que sugiere vulnerabilidad. Los dos últimos enfrentamientos de liga entre Juventus y Milan terminaron en empates 0-0.

Los nuevos delanteros de la Juventus, Nick Woltemade y Randal Kolo Muani, solo han logrado cinco goles combinados durante 2026.

Cuotas 1X2 Cuotas: Juventus vs Milan Cuotas ofrecidas por bet365 Juventus 2.20 bet365 Empate 3.25 bet365 Milan 3.30 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Juventus vs Milan

Tanto Juventus como Milan llegan a este clásico con un inicio de temporada perfecto, sumando seis puntos en dos partidos. Este será el primer gran examen para ambos, que buscan volver a ser protagonistas tras una campaña 2025/26 decepcionante.

La Juventus ha mostrado una defensa sólida, manteniendo su portería a cero ante Frosinone y Parma. Por su parte, el Milan de Ruben Amorim ha sido más ofensivo, anotando cuatro goles, pero ha mostrado ciertas debilidades defensivas que un rival de jerarquía podría explotar.

Nuestra apuesta segura: Empate

El primer gran duelo de la temporada para ambos equipos se perfila como un encuentro muy equilibrado. Ambos han comenzado con el pie derecho y buscarán no ceder terreno ante un rival directo. El historial reciente respalda esta paridad, con tres empates en sus últimos cinco enfrentamientos, incluyendo dos 0-0 consecutivos en la liga.

Considerando la solidez defensiva de la ‘Vecchia Signora’ y el buen momento ofensivo del ‘Rossoneri’, un empate es un resultado altamente probable. La cuota ofrecida para este mercado tiene un valor considerable para una apuesta que refleja la paridad actual de fuerzas.

Apuesta 1 | Juventus vs Milan – Resultado final: Empate – 3.25 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

Aunque los últimos duelos directos han sido de pocos goles, las versiones actuales de ambos equipos invitan a pensar en un escenario diferente. Juventus y Milan han combinado 76 remates y siete goles en sus dos primeros partidos, mostrando una clara vocación ofensiva.

Milan ha demostrado ser vulnerable en defensa a pesar de recibir pocos tiros, mientras que la Juventus, aunque efectiva atrás, enfrentará a un ataque mucho más potente que los anteriores. Por ello, la opción de que ambos equipos marquen tiene un gran atractivo, especialmente con una cuota que parece subestimar el potencial ofensivo de ambos conjuntos.

Apuesta 2 | Juventus vs Milan – Ambos equipos anotan: Sí – 1.90 en bet365

Saber cómo apostar en la Serie A es fundamental para realizar tus jugadas de manera más estratégica, buscando mejorar tus resultados y maximizar el rendimiento de tu saldo.

Alineaciones probables en Juventus vs Milan

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceiçao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani.

Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceiçao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Juventus vs Milan

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Juventus vs Milan?

Según las cuotas, Juventus es ligeramente favorito por jugar en casa. Sin embargo, el partido se anticipa muy parejo y el empate es una posibilidad muy fuerte.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se juega el domingo 6 de septiembre a las 14:45 horas (hora de Chile) en el Allianz Stadium. Podrá ser visto por ESPN y Star+.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 3.25 por el empate representa un gran valor, considerando la paridad demostrada por ambos equipos y su historial reciente de enfrentamientos directos.

Esta página o nota contiene publicidad comercial y enlaces de afiliados. Participar en ciertas ofertas destacadas puede generar un retorno monetario que podría afectar la ubicación y el orden de los operadores de juegos de azar enumerados aquí. Sin embargo, esto no afecta nuestras evaluaciones y revisiones imparciales.