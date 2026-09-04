El tenista alemán (2° de la ATP) tuvo que batallar más de la cuenta para poder superar al francés Quentin Halys (52°) en la segunda ronda del US Open 2026.

La jornada de jueves 3 de septiembre del US Open 2026 se cerró con el partidazo entre Alexander Zverev (2° de la ATP) y Quentin Halys (52°), donde luego de batallar por largos cinco sets, el alemán logró timbrar su clasificación a la tercera ronda, donde lo espera el chileno Alejandro Tabilo (28°).

En un compromiso con muchos altibajos, la victoria fue para el 1° preclasificado del torneo, quien sin jugar su mejor tenis y pasándolo mal por la humedad, se impuso sobre el francés por parciales de 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3.

Pese a su favoritismo, el tenista alemán volvió a jugar un partido demasiado largo en suelo estadounidense. En esta ocasión fueron más de cuatro horas y media de juego, mientras que en la primera ronda se demoró cuatro horas y 55 minutos para superar a Lorenzo Sonego (89°) por 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5 y 6-4.

ver también Tabilo espera por una revancha contra Zverev en el US Open: “Sería espectacular”

Ahora se viene Alejandro Tabilo

Uno que siguió con mucha atención este compromiso fue el chileno Alejandro Tabilo, su próximo rival y quien viene de dejar en el camino a Alexei Popyrin (130°) por 2-6, 7-6 (4), 7-6 (3) y 6-2.

Alexander Zverev tuvo que batallar más de la cuanta para superar a Quentin Halys. Ahoar el alemán enfrentará a Alejandro Tabilo en el US Open. | Foto: Getty Images.

El historial entre ambos favorece para el actual campeón de Roland Garros con dos victorias tras los compromisos previos que tuvieron en el Masters 1000 de Roma (2024) y el US Open (2025).

Sobre este choque con el chileno, Zverev declaró tras la victoria que “ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él el año pasado en primera ronda, pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido complicado”.

El compromiso entre ambos quedó pactado para este día sábado 5 de septiembre, en horario todavía a confirmar.

ver también “Me traté de apurar”: la confesión de Alejandro Tabilo tras debut en el US Open

En síntesis