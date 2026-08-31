Alejandro Tabilo supera con categoría su debut en el US Open

El chileno saca a relucir su categoría en el US Open y comienza con el pie derecho su participación en el Grand Slam.

Alejandro Tabilo sacó a relucir su mejor tenis en el debut por el US Open y superó en dos horas y 39 minutos al alemán Yannick Hanfmann (54°) por los parciales de 6-3, 6-2, 6-7(9) y 6-3. El tenista chileno número 28 del ranking ATP roncó fuerte en su primer partido en el Grand Slam que se disputa en Estados Unidos.

El primer set comenzó de inmediato manteniendo el saque. Luego vino el primer quiebre del chileno. Tras tomar la ventaja de 3-0, no dejó de manejar el partido y se quedó con la primera manga por 6-3 en 30 minutos de juego.

ver también “Ojalá el público pueda hacer algo”: Alejandro Tabilo amenaza a España en Copa Davis

El segundo set, Tabilo no sacó el pie del acelerador. De entrada le quebró dos veces el saque a Hanfmann. Ventaja suficiente para llevar la segunda manga por 6-2 en 29 minutos.

En la tercera manga aparecieron los fantasmas. El tenista chileno se puso 4-2 en ventaja. Pero perdió el saque y le dio una vida más al alemán. Por lo que todo se fue hasta el tie break. Tabilo no pudo repetir su gran servicio y finalmente Hanfmann descontó tras quedarse con el mata mata por 9-7 en una hora y dos minutos de juego.

Tabilo superó con categoría su debut en el US Open

En el cuarto set, Alejandro Tabilo renovó las energías y volvió a jugar su mejor tenis. En el sexto juego logró quebrarle a su rival y se puso 4-2. Ventaja que prolongó hasta el final para llevarse la cuarta manga por 6-3 en 37 minutos de juego.

Tweet placeholder

Lo que desató el festejo de los hinchas chilenos que se hicieron sentir desde el principio de partido. “Jugué muy bien el primer y segundo set. En el tercero me pasaron la cuenta los nervios. Ahí me echó para atrás un poco. Me pude recuperar en el cuarto y seguí sólido“, recalcó el tenista tras el triunfo.

Ahora la raqueta nacional pasa a segunda ronda y espera por rival. El que saldrá entre Grigor Dimitrov (137°) y Alexei Popyrin (130°). Lo que se conocerá en las próximas horas.