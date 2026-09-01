El querido jugador suizo se retira del tenis este año. Se despidió entre lágrimas del Grand Slam, confesando que no olvida a Chile.

A sus 41 años, Stanislas Wawrinka disputó su último US Open, torneo Grand Slam que supo ganar en el año 2016. Entre lágrimas, el suizo dijo adiós tras caer ante el italiano Matteo Berrettini, en primera ronda.

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“Stan The Man”, como es apodado el hombres del elegante revés a una mano, habló de todo en se despedida del torneo. Es más, le dedicó palabras a dos chilenos que marcaron una era cuando él comenzó en el tenis.

“Era el inicio de mi carrera, y Massú y González estaban entre los mejores. Massú ya era campeón Olímpico… Recuerdo que los fans chilenos siempre estaban presentes y no importaba si jugabas con ellos a las 1.00 am, siempre ibas a tener una energía genial y los partidos eran especiales”, dijo el suizo.

El último baile de Wawrinka

Stan Wawrinka consiguió una invitación a última hora para disputar el US Open. El también ganador de Roland Garros anunció previamente que este 2026 será su último año en el circuito.

El emotivo adiós de Stan /Getty Images

“Ganar el Abierto de Estados Unidos en la ciudad que nunca duerme será para siempre uno de los mejores momentos de mi vida… Gracias, Nueva York, gracias, US Open”, dijo el suizo.

Visiblemente emocionado, la joya del revés a una mano le habló al público y gritó “gracias a cada aficionado que me apoyó, creyó en mí y compartió estas emociones conmigo. Siempre agradecido”.

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“Siempre Nueva York. Esta ciudad me planteó un reto. Me impulsó. Sacó de mí algo que pocos lugares han podido sacar”, cerró el campeón de US Open y Roland Garros.