Jano superó a Yannick Hanfmann (54°) en su debut en el Grand Slam de Nueva York.

Comenzó el US Open 2026 y con ello también la participación chilena. Alejandro Tabilo pasea la estrella solitaria, ahora en solitario, en la Gran Manzana de Nueva York.

Tomás Barrios (144°) y Tabilo (28°) eran los únicos nacionales presentes en Flushing Meadows. Sin embargo, el chillanejo quedó fuera ante Alexander Blockx (34°), por lo que Jano tiene la responsabilidad de mantener a Chile con vida en el cuarto Grand Slam del año.

¿Cuándo vuelve a jugar Alejandro Tabilo en el US Open?

Jano regresará a la cancha en USTA Billie Jean King National Tennis Center este miércoles 2 de septiembre, a eso de las 11:00 horas de Chile. Como suele suceder en los Grand Slam, el horario puede ir variando según cómo se desarrolle la jornada.

¿Quién será el rival de Tabilo?

El nacido en Canadá se verá las caras ante Alexei Popyrin, tenista australiano de 27 años y que actualmente es el 130° del mundo. Sin embargo, en su mejor momento fue 19° del planeta, por lo que es un jugador de cuidado.

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¿Dónde ver a Tabilo vs Popyrin?

Este encuentro podrá ser visto en exclusiva por la aplicación de streaming Disney+. Además, el torneo es transmitido en TV por ESPN e ESPN 3, aunque no han informado qué partidos en específico darán durante el miércoles.

El historial entre Tabilo y Popyrin

Alejandro Tabilo tuvo un buen estreno al derrotar a Yannick Hanfmann (54°) en la primera ronda. En cuatro sets, el chileno logró imponer su tenis y de esta manera, alargar su visa en Estados Unidos. Ahora se le viene un viejo conocido en contra.

Jano solo ha enfrentando en una oportunidad a Alexei Popyrin (130°), pero esto fue en 2025 y con mal recuerdo para el chileno. En la segunda ronda de Roland Garros del mencionado año, el australiano lo venció por 7-5, 6-3 y 6-4. Ahora Tabilo intentará tomarse revancha ante los ojos de la Estatua de la Libertad.

Recuerda que el partido entre Alejandro Tabilo y Alexei Popyrin se podrá ver en vivo a través de Disney+.