Alejandro Tabilo superó a Yannick Hanfmann y avanzó a la segunda ronda del US Open 2026.

Alejandro Tabilo sigue con vida en el US Open 2026. El número uno de Chile comenzó de buena manera su participación en Nueva York y ya conoce al próximo obstáculo que tendrá en el último Grand Slam de la temporada.

El chileno derrotó a Yannick Hanfmann (54°) en cuatro sets por 6-3, 6-2, 6-7 (7) y 6-3, después de dos horas y 39 minutos de partido.

El triunfo le permitió avanzar por segunda vez en su carrera a la segunda ronda del US Open, instancia en la que ahora deberá medirse frente al australiano Alexei Popyrin (130°).

El partido Tabilo vs. Popyrin en el US Open 2026también se pueden apostar en JugaBet. Las cuotas son 1.72 y 2.27, respectivamente. Es decir que si apuestas $10.000 a Jano paga $17.200.

Alejandro Tabilo avanza por segunda vez en su carrera a la segunda ronda del US Open.

Alejandro Tabilo vs. Alexei Popyrin: Hora y dónde ver

Por ahora, el partido entre Alejandro Tabilo y Alexei Popyrin será este jueves 3 de septiembre, con horario por confirmar, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center.

La participación del chileno en el torneo se podrá seguir EN VIVO vía streaming a través de Disney+ y por televisión a través de la señal de ESPN y ESPN 3, pero aún no está confirmado si estará dentro de los partidos diarios.

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Tabilo quedó además como el principal foco para los seguidores nacionales luego de la eliminación de Tomás Barrios, quien cayó en tres sets frente al belga Alexander Blockx tras superar la qualy y disputar por primera vez el cuadro principal del US Open.

Por lo mismo, una victoria frente a Popyrin le permitiría alcanzar por primera vez la tercera ronda del US Open.

En resumen…