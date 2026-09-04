El elenco de Francisco Palladino trepa en la tabla y ahora es el nuevo líder a la espera de lo que haga Cobreloa.

Santiago Wanderers vuelve a soñar con el ascenso directo. El elenco de Francisco Palladino superó por la cuenta mínima a Deportes Iquique y se alza como nuevo puntero de la Primera B.

Una vez más, el cuadro caturro se hizo fuerte gracias a sus canteranos. Ahora el elegido fue Joaquín Silva que en el minuto 25 marcó la única anotación de la jornada en el Estadio Lucio Fariña.

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El volante que fue Mundialista Sub 20 con Nico Cordova, sacó a relucir su gran despliegue en la cancha y llegó hasta el área rival. Ante la salida de Daniel Castillo, sorprendió con un sutil picotón para superar al golero rival.

Con la ventaja a su favor, el decano manejo el partido sin complicaciones. Incluso se generó las ocasiones de mayor peligro. Pero como reza el dicho, gol que no se hace en un arco, se paga en el otro.

Así fue como en el 87’, Sergio Felipe derribó en el área a Simón Contreras. En primera instancia el juez Mario Salvo cobró penal. Sin embargo, por la revisión del VAR anuló la sanción y Santiago Wanderers pudo respirar en el cierre de partido.

Santiago Wanderers nuevo líder de la Primera B: tabla actualizada

Por lo que ahora la responsabilidad está en Cobreloa que se queda con 41 y un partido pendiente. Los loínos deben enfrentar a San Luis justamente en el sintético de Quillota y dos fechas serán rivales con Wanderers.

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Así las cosas, Santiago Wanderers debe dar vuelta la página para la próxima fecha ante Deportes Temuco. Lo que será en el Estadio Germán Becker el 8 de septiembre a las 20:30 horas.

Cabe consignar que tras ello, el 13 de septiembre asomaba la visita de Santiago Wanderers ante Cobreloa. Sin embargo, por la final Intercontinental que disputará el elenco caturro se reprogramó finalmente para el próximo 26 de septiembre. Duelo que será clave para la definición por el título de la “B”.