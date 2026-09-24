Felipe Salinas habla del gran legado de Reinaldo Sánchez en Wanderers: “Es el artífice de los logros”

El entrenador de los campeones de América Sub 20 valora el aporte del fallecido dirigente al cuadro porteño.

Un histórico dirigente del fútbol chileno nos dejó este jueves, porque falleció el presidente de Santiago Wanderers y ex mandamás de la ANFP, Reinaldo Sánchez.

El timonel del cuadro de Valparaíso falleció a los 82 años, noticia que lamentó el DT del cuadro Sub 20 caturro, Felipe Salinas, quien guió al equipo wanderino al título de la Copa Libertadores juvenil.

El estratega conversó con RedGol sobre la muerte de Sánchez, a quien llenó de elogios y lo tildó como el responsable de los logros que tuvo el subcampeón mundial juvenil en 2026.

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Felipe Salinas alaba la gestión de Reinaldo Sánchez en Wanderers

Felipe Salinas, quien además es ayudante de Francisco Paladino en el primer equipo de Wanderers, señaló que la gestión del dirigente en los últimos años fue positiva.

“Cuando alguien habla de Santiago Wanderers habla de Reinaldo Sánchez, el artífice de todos los logros que ha obtenido el club en el último tiempo… Mantagua, todo el predio, es un hombre importante en Wanderers y en todo el fútbol nacional”, dijo el entrenador.

“Él confiaba mucho en los juveniles, y yo también estoy muy agradecido de él, porque fue el artífice de que fuera el equipo completo a la Copa Libertadores, creía en que nos podía ir bien. Dejó que fueran todo los chicos y me escogió para estar al mando”, agregó el ex defensa central.

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Felipe Salinas siguió con sus buenas palabras para el extinto directivo: “triste. Insisto, Don Reinaldo fue el artífice número 1 de todo lo que ha pasado con esta Sub 20 de Santiago Wanderers en este último tiempo”.

Santiago Wanderers estuvo cerca de lograr una hazaña el pasado 19 de septiembre, cuando jugó la final de la Copa Intercontinental Sub 20 con Real Madrid, pero se inclinó en el estadio Santiago Bernabéu.