Plantel de Santiago Wanderers despide a Reinaldo Sánchez: “Compromiso, dedicación y entrega”

El cuadro caturro lamentó la partida del histórico presidente de la institución a los 82 años de edad.

El fútbol chileno está de luto. Este jueves 24 de septiembre se confirmó la lamentable partida de Reinaldo Sánchez. El histórico dirigente partió tras ser atendido de emergencia por un delicado estado de salud.

Tras conocerse la sensible partida del histórico dirigente, de inmediato empezaron a aparecer los mensajes en reconocimiento al legado de Don Reinaldo.

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“La Federación de Fútbol de Chile lamenta profundamente el sensible fallecimiento de don Reinaldo Sánchez Olivares, expresidente de la institución entre 2001 y 2006 e histórico dirigente del fútbol nacional. Dejó una huella imborrable”, fue parte del mensaje de la selección chilena.

Pero también se refirió al tema el plantel estelar de Santiago Wanderers. Es que en medio de la preparación del partido ante Cobreloa por la Primera B, todos se cuadraron para despedir a Reinaldo Sánchez.

A través de un comunicado publicado en las redes de los jugadores, se le dio el último adiós al presidente. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro presidente Reinaldo Sánchez Olivares, quien dedicó parte importante de su vida a Santiago Wanderers”, indicaron.

“Como plantel de fútbol enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia, seres queridos y sécanos. Agradecemos su compromiso y dedicación por nuestro club”, agregaron.

El comunicado de los jugadores de Santiago Wanderers para despedir a Reinaldo Sánchez

“Su legado permanecerá siempre en la memoria de nuestra institución. Que descanse en paz”, expresó el comunicado de puño y letra de todos los jugadores del plantel profesional caturro.

La despedida de Reinaldo Sánchez: Santiago Wanderers informó exequias

A través de redes sociales, el elenco De Santiago Wanderers informó sobre las exequias de Reinaldo Sánchez. El velorio será este viernes 25 de septiembre desde las 9:00 horas en el Cementerio Parque del Mar.

La misa para el legendario presidente será el sábado 26 en el Cementerio Parque del Mar a las 10:30 horas. Tras ello se realizará el sepelio. “ Para quienes deseen acompañar a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”, recalcaron.