Desde Quilín no quedaron ajenos a la muerte del presidente de Santiago Wanderers.

Una triste noticia sacude al fútbol chileno: Reinaldo Sánchez, a los 81 años, perdió la vida. Debido a su destacada trayectoria dirigencial, desde la ANFP anunciaron un homenaje.

Sánchez era el actual propietario y presidente de Santiago Wanderers, club al que dirigió a su último título nacional en el año 2001. También tuvo su paso como mandamás en Quilín, recibiendo muchas críticas, aunque también dejando un importante legado.

El adiós de la ANFP a Reinaldo Sánchez

Reinaldo Sánchez arribó a la ANFP en 2001 debido a su éxito en Santiago Wanderers. Su estadía en la máxima cúpula del fútbol nacional se extendió hasta el año 2006, cuando fue sucedido en el cargo de presidente por Harold Mayne-Nicholls.

Si bien su periodo estuvo marcado por muy malos resultados de la selección chilena, así como también algunos enredos en la organización del torneo nacional, también tuvo como gran virtud la fundación del Canal del Fútbol en 2003. Esto ayudó a generar importantes ingresos económicos a los diversos clubes.

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Por todo lo anterior, desde la ANFP no quedaron ajenos a la muerte de Reinaldo Sánchez y realizaron un extenso comunicado para entregar sus condolencias, tanto a su familia como al entorno de Santiago Wanderers por esta lamentable pérdida.

“La extensa trayectoria y experiencia de don Reinaldo Sánchez dejan una importante huella en la institucionalidad del fútbol chileno y en quienes compartieron con él durante sus años de servicio a esta actividad”, escribieron desde Quilín.

Por lo anterior, es que desde la ANFP anunciaron que “en honor a su memoria y en el marco del luto institucional, se realizará un minuto de silencio antes de los partidos del fútbol profesional chileno”. Reinaldo Sánchez dice adiós.