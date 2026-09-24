El Tano patea el tablero para la revancha ante Audax Italiano y confía en la sangre joven para el duelo por la Copa Chile.

Una mini crisis de resultados está viviendo Colo Colo, que no hace un gol hace tres partidos (ante Deportes Concepción celebró un autogol) y define su permanencia en la Copa Chile ante Audax Italiano.

Los albos vienen de igualar 0-0 en la ida de los octavos de final del certamen nacional, y este viernes se juegan el paso a cuartos de final en el estadio Nacional.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, no está conforme con el rendimiento de sus jugadores, es por ello que tiene en mente realizar una arriesgada maniobra de cara a la revancha con los audinos.

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Critican la arriesgada idea de Fernando Ortiz

Una de las apuestas del Tano Ortiz sería la inclusión del joven volante chileno-venezolano Gedeón Díaz, quien jugó 11 minutos en la ida ante Audax y toma fuerza como titular para el choque de este viernes.

La titularidad de Díaz fue analizada por el ex ayudante de Mirko Jozic en Colo Colo, Eddio Inostroza, quien le tiró toda la responsabilidad al argentino.

“Si Ortiz lo va a poner es porque confía en el rendimiento que le puede dar el jugador, aunque sea juvenil. Ortiz se la está jugando toda y hay que esperar que el chico tenga un buen rendimiento“, dijo el popular Yeyo.

Gedeón Díaz entrenando en el Monumental. Foto: Colo Colo

Sobre la presión que recae en Gedeón Díaz indicó que “la decisión la tiene que asumir Ortiz, es quien la toma. Después, el chico tiene que responder en la cancha y hacer su trabajo, pero esa es ya otra cosa. Si el DT se la juega por un juvenil, tiene que asumir su determinación”.

“Hay que esperar a ver cómo se da el partido, el resultado, si le resultó o no la decisión de poner a este chico como titular, y después se analizará con calma. Lo claro es que el chico va a asumir la responsabilidad que le dan, pero no toma la decisión de jugar”, cerró Inostroza el tema.

La aparición de Gedeón Díaz se debe a su buen rendimiento en el partido jugado el pasado martes y podría sumar su primera titularidad en Colo Colo.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.