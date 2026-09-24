El entrenador paraguayo habló sobre el futuro del King, lo cual está en veremos, debido a que no se sabe si extenderá su vínculo.

Colo Colo está concentrado en su desafío más inmediato, que es la revancha de los octavos de final de la Copa Chile ante Audax Italiano, partido que se jugará este viernes en el Nacional.

La serie entre albos y verdes está muy apretada, porque en la ida terminaron 0-0, por lo que el ganador del encuentro que se jugará en Ñuñoa clasificará a cuartos de final.

En el Monumental también hay desafíos a mediano plazo, y eso tiene relación con las renovaciones, donde uno de los jugadores claves que termina contrato es nada más y nada menos que Arturo Vidal, líder y capitán de Colo Colo.

ver también Termina su contrato en Colo Colo y aborda su futuro: “Fue chocante, no pienso en tres meses más”

Gualberto Jara condiciona la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo

La situación del King no ha querido ser abordada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien señaló que recién a fin de año se van a sentar a conversar, con los objetivos ya cumplidos.

El tema divide en Colo Colo, y el ex DT de los albos Gualberto Jara, señaló que debe haber una conversación íntima con Vidal, donde se debe aclarar si el ahora defensor que está próximo a cumplir 40 años entra en los planes deportivos del club o no.

“La renovación de Vidal es un tema aparte, no se debe confundir con lo que pasa con Ortiz. Habría que tener una conversación más clara y profunda con el jugador en este caso”, explicó el paraguayo a RedGol.

Arturo Vidal es titular en Colo Colo a sus 39 años. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Tiene que haber una conversación privada entre las partes, muy seria, muy formal, tanto entre el técnico, el jugador y la directiva. Se deben poner de acuerdo entre todos, ya que hay que saber la idea que tiene el DT en cuanto a su juego. Tiene que ser todo claro para que no haya problemas a futuro“, cerró Jara sobre el tema.

Por lo pronto, Arturo Vidal será de la partida en Colo Colo este viernes, y liderará la defensa en la revancha ante Audax Italiano por la Copa Chile.

En síntesis

Colo Colo enfrenta a Audax Italiano este viernes en el Estadio Nacional por Copa Chile.

este viernes en el Estadio Nacional por Copa Chile. Arturo Vidal finaliza su contrato y Blanco y Negro negociará su renovación a fin de año.

y Blanco y Negro negociará su renovación a fin de año. Gualberto Jara aconsejó una reunión privada entre Vidal, la directiva y el DT de Colo Colo.

ver también Formación de Colo Colo: Fernando Ortiz se la juega con dos novedades para volver al triunfo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile?

El partido de ida por los octavos de final de la Copa Chile entre Audax Italiano y Colo Colo se jugará este martes 22 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en el estadio Nacional.