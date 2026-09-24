El entrenador albo debe elegir entre Eduardo Villanueva y Fernando de Pual para la vuelta programada para este viernes.

Colo Colo dejó tareas pendientes en este cruce de octavos de final de Copa Chile ante Audax Italiano. Y es que el empate 0-0 tiene la llave completamente abierta, por lo que los albos deberán salir a ganar o ganar este viernes en el Estadio Nacional.

Por lo mismo, Fernando Ortiz deberá armar el equipo que más opciones tenga de doblegar a los audinos. Y como ha sido la constante en casi todo este 2026, el puesto de arquero sigue siendo tema de debate.

El Tano tiene que elegir entre mantener a Eduardo Villanueva, la gran figura alba en el empate del pasado martes, o Fernando de Paul, quien ya está de regreso tras la larga lesión que lo sacó de acción por varios meses.

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Ortiz elige a su arquero para la vuelta entre Colo Colo y Audax

De acuerdo a información entregada por TNT Sports, todos los caminos parecen apuntar a que será Eduardo Villanueva el arquero titular para la revancha ante los audinos de este viernes en el recinto ñuñoíno.

“Me parece que van a sostener a Villanueva en la titularidad. Este viernes no cambia el panorama, continúan las bajas, los jugadores en las distintas selecciones”, detalló el periodista Daniel Arrieta al respecto.

Eduardo Villanueva fue la gran figura de Colo Colo en el empate sin goles ante Audax. | Foto: Photosport.

El portero canterano, tras ser la figura del pasado martes en el Nacional, declaró que “era una oportunidad que venía trabajando hace mucho tiempo. Tenía mucha confianza en que lo iba a hacer muy bien”.

“Las oportunidades se ganan con trabajo, pero también entiendo que las oportunidades son escasas. Entonces por ahí entiendo que tenía que rendir, también tenía que responder a la confianza que me entregan mis compañeros y el cuerpo técnico día a día”, concluyó.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se enfrentarán este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El vencedor de este cruce enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al ganador de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

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En síntesis