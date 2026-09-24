Pese a que el Cacique de Fernando Ortiz extravió la brújula en los últimos partidos, el Piña aseguró que sigue siendo un equipo que domina al rival.

Parece que al súper Colo Colo de Fernando Ortiz ya le encontraron la mano de cara a los últimos meses del año. Audax Italiano se sumó a Huachipato y Deportes Concepción como equipos que supieron anular al Cacique, rescatando un valioso empate 0-0 por la Copa Chile 2026.

Y es que lo del Popular ya parece ser preocupante. En sus últimos tres partidos no han podido anotar (ante el Conce fue un autogol), lo que da muestra de que la brújula está algo extraviada, sobre todo pensando en el ataque.

Sin embargo, hay quienes todavía ven a un equipo que sigue marcando diferencias, esto a pesar de los últimos resultados. En ese grupo está Carlos Villanueva, quien en su calidad de comentarista en TNT Sports le envió un mensaje de paz a los más intranquilos.

ver también Crack de Audax se suma a los elogios para Colo Colo tras sacarle un empate: “Tiene jugadores de jerarquía”

Villanueva deja en claro que sigue viendo a un Colo Colo que domina

El Piña aseguró que “lo de Colo Colo tampoco es tan preocupante, porque si lo queremos comparar con el comienzo de temporada, es un equipo totalmente diferente. Antes no le veíamos forma o funcionamiento en los primeros tres o cuatro partidos, donde ganaba apenas con un tiro de esquina en los últimos minutos o un contraataque”.

Colo Colo lleva tres partidos sin anotar, su peor racha en lo que va de este 2026. | Foto: Photosport.

“Hoy vemos un funcionamiento, vemos un equipo dominador que busca por derecha, busca por izquierda, vemos que los centrales van al ataque. Ahora en lo tiene que preocuparse y enfocarse Ortiz es en entregar un poquito más de herramientas, porque los equipos los están enfrentando de diferentes formas”, añadió.

Para cerrar, el ex volante afirmó que “lo dijo Fernando Ortiz, va a trabajar para entregarle nuevas herramientas a Colo Colo, pero yo veo todavía un equipo dominador que tiene funcionamiento y que busca por todos lados”.

¿Cuándo se jugará la vuelta de esta llave entre Colo Colo y Audax Italiano?

Albos e itálicos se verán otra vez las caras este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final de la Copa Chile 2026 al vencedor de la llave entre Deportes Puerto Montt y Ñublense.

ver también El sorpresivo regreso que espera Colo Colo para la revancha ante Audax Italiano por Copa Chile

En síntesis