Nuevamente desde la ANFP encendieron las alarmas, tras aviso de presuntas irregularidades en club de la capital.

Siguen los movimientos fuera de las canchas en el fútbol chileno, donde los temas administrativos y financieros han sido noticia en las últimas jornadas. Esta vez, la Segunda División tiene bajo la lupa a uno de sus líderes.

Se trata de Santiago City, equipo que lucha por el ascenso a Primera B y que, con 10 puntos, es líder junto a Deportes Linares. Los rosados afrontan ahora una etapa de defensa en los escritorios, según informaron desde la prensa maulina.

“Santiago City fue citado para este martes 22 de septiembre ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP, luego de una denuncia de la Unidad de Control Financiero bajo la mención ‘Acreditación Finiquito‘”, informó el medio Séptima Pasión.

Así se viene el panorama para el líder de Segunda

Uno de los equipos que comanda la Segunda División y lucha por el único cupo rumbo a Primera B, podría ser sancionado por el Tribunal de Disciplina. Eso sí, aún no hay claridad si es solo un castigo administrativo o deportivo, como una eventual resta de puntos.

Foto: Santiago City

“Dependerá de lo que se acredite. Si se tratara únicamente de una presentación tardía de un finiquito correctamente pagado, la normativa contempla una amonestación”, dice la citada fuente.

En contraparte, si la falta credita un incumplimiento efectivo de la obligación laboral, el castigo podría ser una pérdida de tres puntos. Los ciudadanos y Deportes Linares luchan por el título en la Liga de Ascenso, con igualdad de puntos.

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En todo caso, Santiago City tiene ventaja, ya que tiene un partido menos que el elenco del Maule. El fútbol de Segunda División también parará en Fiestas Patrias y se volverá a jugar el 4 de octubre.

Tabla Liguilla del Ascenso Segunda División: