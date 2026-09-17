Tribunal de Disciplina de la ANFP no perdonó y comunicó severa sanción a equipo colista del torneo.

Nueva polémica sanción en el fútbol chileno. Esta vez, la Liga Femenina tuvo un severo castigo para el club Deportes Recoleta, luego que se negara a jugar ante Huachipato, el pasado 19 de agosto.

Las textileras declinaron en ese entonces de saltar a la cancha del Estadio El Morro de Talcahuano, en duelo válido por la fecha 25 del torneo. ¿La razón? Las jugadores alegaron que no estaban dadas las condiciones en el recinto.

“Nos encontramos con camarines que no cuentan con agua caliente para las duchas ni con servicios sanitarios decentes ni aptos para ser utilizados por mujeres deportistas“, se quejaron en el plantel.

Tribunal de Disciplina duro con castigo en el fútbol chileno

Un total de cinco puntos de castigo y el duelo perdido por secretaría es el saldo de la sanción del Tribunal de Disciplina de la ANFP contra Deportes Recoleta. Las textileras pierden terreno en el fútbol femenino.

Foto: Toko_Abrigo

“Se declara vencedor del partido que se debió disputar el día 29 de agosto de 2026 en el Estadio El Morro de la ciudad de Talcahuano, por el Campeonato Femenino de Primera División, Temporada 2026 al club Huachipato por el marcador de 3 x 0″, informó el tribunal.

Además, el veredicto dice en su escrito que “en efecto, el estado del camarín asignado pudo y debió ser representado por el plantel y/o por el Club Recoleta a través de los medios administrativos correspondientes y ante el Directorio de la ANFP, o sus Gerencias, todo por vía formal“.

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Así, las textileras quedaron en el último lugar de La Liga, con 6 puntos. Por su parte, Huachipato figura en la tabla en el sexto lugar, con 33 unidades en la fase regular.