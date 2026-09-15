Pronósticos Milan vs Benfica: comienza la Europa League con un choque de grandes candidatos

Revisa los mejores pronósticos y apuestas para Milan vs Benfica por la Europa League. Análisis, cuotas y datos clave para el partido.

Este miércoles 16 de agosto comienza la fase de liga de la Europa League 2026/27 con un choque entre grandes candidatos a pelear por el título. Revisa los mejores pronósticos de Milan vs Benfica.

El encuentro se disputará en el mítico San Siro, a partir de las 15:00 horas (hora de Chile). Ambos equipos están invictos en el arranque de la temporada de liga: los italianos sumaron dos empates y dos victorias en la Serie A, mientras que los portugueses registraron cinco triunfos y una igualdad en la Primeira Liga, solo perdieron uno de sus seis compromisos en la fase de playoffs de la Europa League.

Nuestros picks Pronósticos: Milan vs Benfica Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Milan Milan llega invicto en sus cuatro partidos oficiales y buscará aprovechar su fortaleza como local. Además, Benfica solo ganó tres de sus últimos diez encuentros europeos fuera de casa. bet365 2.10 Pronóstico Ambos equipos anotan: Si Milan recibió goles en tres de sus cuatro partidos, mientras Benfica marcó en todos esta temporada y promedia 3.3 tantos. Además, ambos registros ofensivos y defensivos favorecen el intercambio de goles. bet365 1.61 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Puntos clave para el partido de Milan vs Benfica

El Milan no ha logrado marcar goles en la primera mitad en lo que va de la temporada; sus siete tantos han llegado después del descanso.

no ha logrado marcar goles en la primera mitad en lo que va de la temporada; sus siete tantos han llegado después del descanso. El Benfica llega con una impresionante racha de 54 partidos invicto en la Primeira Liga .

llega con una impresionante racha de 54 partidos invicto en la . Vangelis Pavlidis , delantero del Benfica, ha marcado ocho goles en la liga y seis en las rondas de clasificación de la Europa League esta temporada.

, delantero del Benfica, ha marcado ocho goles en la liga y seis en las rondas de clasificación de la esta temporada. Los partidos del Milan promedian 2.75 goles, mientras que los del Benfica promedian 4.16, lo que sugiere un potencial de goles.

Cuotas 1X2 Cuotas: Milan vs Benfica Cuotas ofrecidas por bet365 Milan 2.10 bet365 Empate 3.40 bet365 Benfica 3.50 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Análisis y estado de forma: Milan vs Benfica

El Milan inicia su camino en la Europa League en San Siro con un invicto en la Serie A, aunque sus dos empates consecutivos por 2-2 ante Juventus y Lazio muestran ciertas debilidades. El equipo de Rúben Amorim ha demostrado ser un equipo de segundas partes, marcando todos sus goles de la temporada tras el descanso.

Por otro lado, el Benfica llega a Italia en un estado de forma casi perfecto. Las Águilas no solo están invictas en sus últimos 11 partidos, sino que también han ganado sus últimos siete encuentros consecutivos en todas las competiciones. Su capacidad ofensiva es notable, habiendo marcado en cada uno de sus 11 partidos oficiales bajo el mando de Marco Silva.

Nuestra apuesta segura: Milan gana el partido

A pesar de la buena racha del Benfica, su rendimiento como visitante en competiciones europeas recientes ha sido irregular, con solo tres victorias en sus últimos 10 partidos fuera de casa. El Milan, bajo la dirección de Amorim, se mantiene invicto en cuatro partidos oficiales y buscará imponer su localía en San Siro.

Considerando la fortaleza del Milan en casa y las dificultades del Benfica en sus desplazamientos europeos, la cuota por la victoria local presenta un valor considerable. Es una apuesta que se apoya en la solidez de los Rossoneri en su estadio.

Apuesta 1 | Milan vs Benfica – Resultado final: Milan – 2.10 en bet365

Apuesta de valor: Ambos equipos anotan

El Milan se presenta como favorito, pero su defensa ha mostrado vulnerabilidades, recibiendo goles en tres de sus cuatro partidos. Esto abre una oportunidad para el potente ataque del Benfica, que ha marcado un promedio de 3.3 goles por partido bajo la dirección de Marco Silva.

Los datos de goles esperados (xG) de ambos equipos sugieren que habrá ocasiones en ambas porterías. Dado que el Benfica ha anotado en todos sus partidos de esta temporada y el Milan ha concedido goles con frecuencia, la apuesta de que ambos equipos marcarán parece una opción muy sólida y con una cuota atractiva.

Apuesta 2 | Milan vs Benfica – Ambos equipos anotan: Si – 1.61 en bet365

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Alineaciones probables en Milan vs Benfica

Milan: Maignan, Gila, Gabbia, Tomori, Chukwueze, Musah, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Cissé, Camarda.

Maignan, Gila, Gabbia, Tomori, Chukwueze, Musah, Rabiot, Bartesaghi, Pulisic, Cissé, Camarda. Benfica: Soares, Banjaqui, Araújo, Lenglet, Dahl, Barreiro, Palhinha, Silva, Echeverri, Schjelderup, Lukébakio.

Preguntas frecuentes sobre el pronóstico de Milan vs Benfica

¿Quién es el favorito en el pronóstico de Milan vs Benfica?

El Milan es el ligero favorito para ganar el partido, principalmente por su condición de local y el historial europeo reciente del Benfica como visitante.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

El partido se jugará el miércoles 16 de septiembre a las 15:00 horas (hora de Chile) en el Estadio San Siro. La transmisión estará a cargo de las principales cadenas deportivas con derechos de la Europa League.

¿Cuál es la mejor cuota para apostar en este partido?

La cuota de 2.10 por la victoria del Milan representa la mejor oportunidad de valor entre los pronósticos destacados, ofreciendo un retorno significativo.

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