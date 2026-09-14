Alexander Zverev conquistó el segundo Grand Slam de su carrera tras derrotar a Ben Shelton, pero protagonizó una particular escena.

Alexander Zverev se coronó campeón del US Open 2026, aunque su festejo comenzó de una manera bastante inesperada. El alemán venció a Ben Shelton en la gran final, pero cuando terminó el partido no se dio cuenta inmediatamente de que acababa de levantar el trofeo.

Zverev perdió la cuenta del marcador durante los últimos compases del encuentro y pensó que todavía debía disputar un juego más, “Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2”, explicó posteriormente el tenista alemán.

Es el segundo Grand Slam de su carrera tras Roland Garros 2026.

Zverev conquista su segundo Grand Slam

La concentración era tal que tampoco alcanzó a escuchar a la jueza de silla cuando anunció oficialmente el término del compromiso. Por eso, durante algunos segundos se mostró confundido antes de comprender que ya era el nuevo campeón del torneo.

Más allá de la curiosa escena, el alemán terminó celebrando una nueva conquista en una temporada espectacular, derrotando a Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, luego de tres horas y 33 minutos de batalla en la cancha.

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El triunfo le permitió conseguir el segundo Grand Slam de su carrera, después de haberse consagrado también durante esta temporada en Roland Garros.

Tras levantar el título en Nueva York, Zverev también se refirió a su presente y aseguró que actualmente se considera probablemente el mejor jugador del circuito debido a los problemas físicos que han enfrentado Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Eso sí, el alemán reconoció que, con todos los principales jugadores en plenitud física, considera que Sinner todavía se encuentra por delante.

En resumen