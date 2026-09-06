El tenista chileno se lamentó tras haber caído ante Alexander Zverev y despedirse en la tercera ronda del US Open 2026.

Alejandro Tabilo (25° del ATP) tuvo un amargo adiós del US Open 2026. La primera raqueta chilena cayó ante Alexander Zverev (2°) por parciales de 6-2, 7-6(2) y 6-2, bajando el telón de una campaña que ilusionó a varios en suelo estadounidense.

Tras la derrota Jano se mostró bastante autocrítico por su rendimiento en la cancha central Arthur Ashe, sobre todo por su errático inicio ante uno de los mejores tenistas de la actualidad.

Para el chileno, esto fue clave para entender la derrota, aunque dejó en claro en un momento lo tuvo para comenzar a remontar, pero que mentalmente no tuvo la fortaleza suficiente.

La autocrítica de Alejandro Tabilo tras caer ante Zverev en el US Open 2026

El chileno declaró tras la derrota que “cuando juego estos partidos, entro tenso, nervioso. Fue un comienzo muy feo, no sentía nada la pelota, saqué muy mal. Cuando no saco bien, me empiezo a poner tenso desde atrás. Tengo que trabajar la parte mental”.

“Hablaba con Juanpi (Juan Pablo Gándara, su entrenador) en el vestuario, que tengo que entrar un poco más a querer matar. Lo tenía ahí, faltó ser un poco más agresivo”, añadió.

Alejandro Tabilo ahora debe concentrarse en la Copa Davis con Chile. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el chileno sostuvo que “generé muchas oportunidades haciéndolo jugar, de atrás estaba mucho más sólido que él en el segundo set. En los puntos de break, faltó ir a buscar la pelota. Si fallaba, fallaba, pero faltó querer ir a buscarla”.

“Siento que vengo jugando bien, entonces me pongo expectativas… Quiero pensar que le puedo ganar a estos jugadores. Algo que tengo que hablar bien con el equipo: ver cómo enfrentar mucho mejor estos partidos”, agregó.

Para cerrar, Jano declaró que “fue un muy buen torneo. Poder jugar en este estadio… También aguantar cuatro sets, que antes me costaba bastante, significa que he vuelto a trabajar muy bien la parte física. Se viene la gira asiática, que me fue bien el año pasado, y me gustaría seguir con ese ritmo. Y se viene lo más importante: la Davis. Volver a casa y preparar la arcilla, hay que salir con todo con el equipo”.

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En síntesis