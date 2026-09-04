Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
US Open

Alexander Zverev elogia a Alejandro Tabilo antes de medirse en US Open: “Mucho mejor”

El número 2 del mundo destacó la evolución del chileno respecto al duelo que jugaron en 2025 y adelanta que será un partido "muy complicado".

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Alexander Zverev se medirá con Alejandro Tabilo en tercera ronda del US Open.
© Getty ImagesAlexander Zverev se medirá con Alejandro Tabilo en tercera ronda del US Open.

El chileno Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) tiene rival para su duelo en tercera ronda del US Open, que será el número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, quien necesitó de cuatro horas y media de juego para vencer al francés Quentin Hayls (52°).

Luego de la victoria por parciales de 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3, el germano se refirió al duelo que sostendrá contra el zurdo de origen canadiense, que se jugará este sábado 5 de septiembre, a falta de confirmación, en horario estelar en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York.

“(Tabilo) Ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él en primera ronda (de este torneo), pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido muy complicado”, adelantó Zverev sobre el partido ante el chileno.

Zverev vive otra odisea de cinco sets para vencer a Halys: ¿Cuándo juega ante Alejandro Tabilo en el US Open 2026?

ver también

Zverev vive otra odisea de cinco sets para vencer a Halys: ¿Cuándo juega ante Alejandro Tabilo en el US Open 2026?

El negativo historial de Tabilo ante Zverev en el ATP Tour

La del próximo sábado será la tercera ocasión en que ambos jugadores se midan en el circuito profesional, y en ambas la tendencia es clara: victorias para el europeo en distintas superficies, pues venció a Unagi tanto en arcilla como cancha dura.

El primer enfrentamiento entre Tabilo y Zverev se dio en las semifinales del Masters 1000 de Roma en 2024, el mejor año en la carrera del chileno, que si bien ganó el primer set por 6-1, el alemán le dio vuelta el cotejo por parciales de 6-7 (4) y 2-6.

El segundo duelo entre ambos se produjo en la primera ronda del US Open 2025, el 26 de agosto, donde el actual número 2 del planeta lo pasó por encima al crédito criollo ganándole en tres sets, por 6-2, 7-6 (4) y 6-4.

¿Cuándo se juega este partido?

A la espera de la confirmación oficial de parte de la organización del Abierto de Estados Unidos, el duelo entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se jugará este sábado 5 de septiembre no antes de las 21:00 horas. Tanto este como todos los duelos del US Open 2026 se pueden seguir EN VIVO a través del Plan Premium de Disney +.

En síntesis

  • Alejandro Tabilo se medirá ante el dos del mundo, Alexander Zverev, en la tercera ronda del US Open.
  • Tras su sufrido triunfo, el tenista alemán adelantó un duelo complicado y elogió el nivel del chileno.
  • El partido se disputará este sábado y será el tercer cara a cara, con historial a favor del germano.
Lee también
¡Tabilo contra el 2 del mundo en el US Open!
Redsport

¡Tabilo contra el 2 del mundo en el US Open!

Tras avanzar en el US Open: Tabilo le deja potente recado a Zverev
Tenis

Tras avanzar en el US Open: Tabilo le deja potente recado a Zverev

Jannik Sinner recupera el cetro y logra su segundo título en Wimbledon
Tenis

Jannik Sinner recupera el cetro y logra su segundo título en Wimbledon

Definida la final de Wimbledon: así está el historial entre ambos
Tenis

Definida la final de Wimbledon: así está el historial entre ambos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo