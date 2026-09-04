El número 2 del mundo destacó la evolución del chileno respecto al duelo que jugaron en 2025 y adelanta que será un partido "muy complicado".

El chileno Alejandro Tabilo (28° del ranking ATP) tiene rival para su duelo en tercera ronda del US Open, que será el número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, quien necesitó de cuatro horas y media de juego para vencer al francés Quentin Hayls (52°).

Luego de la victoria por parciales de 6-4, 4-6, 7-6 (3), 6-7 (3) y 6-3, el germano se refirió al duelo que sostendrá contra el zurdo de origen canadiense, que se jugará este sábado 5 de septiembre, a falta de confirmación, en horario estelar en el Estadio Arthur Ashe de Nueva York.

“(Tabilo) Ha escalado bastante bien en el ranking este año. Jugué contra él en primera ronda (de este torneo), pero creo que ahora es un tenista mucho mejor. Así que espero otro partido muy complicado”, adelantó Zverev sobre el partido ante el chileno.

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El negativo historial de Tabilo ante Zverev en el ATP Tour

La del próximo sábado será la tercera ocasión en que ambos jugadores se midan en el circuito profesional, y en ambas la tendencia es clara: victorias para el europeo en distintas superficies, pues venció a Unagi tanto en arcilla como cancha dura.

El primer enfrentamiento entre Tabilo y Zverev se dio en las semifinales del Masters 1000 de Roma en 2024, el mejor año en la carrera del chileno, que si bien ganó el primer set por 6-1, el alemán le dio vuelta el cotejo por parciales de 6-7 (4) y 2-6.

El segundo duelo entre ambos se produjo en la primera ronda del US Open 2025, el 26 de agosto, donde el actual número 2 del planeta lo pasó por encima al crédito criollo ganándole en tres sets, por 6-2, 7-6 (4) y 6-4.

¿Cuándo se juega este partido?

A la espera de la confirmación oficial de parte de la organización del Abierto de Estados Unidos, el duelo entre Alejandro Tabilo y Alexander Zverev se jugará este sábado 5 de septiembre no antes de las 21:00 horas. Tanto este como todos los duelos del US Open 2026 se pueden seguir EN VIVO a través del Plan Premium de Disney +.

En síntesis