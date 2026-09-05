Hijo de Javier Correa la rompe en Colo Colo: triplete y sorpresiva celebración

Bauti Correa anotó de a tres por la cantera alba y tuvo especial dedicatoria tras la sanción que sufrió su padre.

De tal palo, tal astilla. Así tal cual se vive el popular refrán en la familia de Javier Correa. Esto porque su hijo mayor, Bautista, se lució en la cantera de Colo Colo y sumó nuevo triplete.

El delantero fue protagonista en la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique. El futbolista dirigido por Álvaro Ormeño se transformó en figura en el partido disputado en la cancha 2 del Estadio Monumental y se llevó el balón para la casa.

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Igualito a su papá en el primer equipo del Cacique, Bauti ahora se anotó con tres tantos para meterse de lleno en la parte alta de la tabla.

Ahora Colo Colo sub 15 llega a los 10 puntos y salta al quinto puesto. Aunque los albos tienen solo cuatro partidos disputados y todavía tienen chance de seguir trepando en la tabla de posiciones del torneo de Clausura.

Tras sanción del Tribunal: la celebración del hijo de Javier Correa

La gran jornada de Bauti Correa contó además con la presencia en la cancha de su padre Javier. Al estar sancionado por el Tribunal con dos partidos, no se sumó a la comitiva de Colo Colo que este sábado viaja a Concepción para enfrentar a Huachipato el domingo.

Javier Correa celebró el triplete de su hijo Bauti

Por lo mismo, el delantero trasandino se mostró chocho con su familia y tras la gran jornada de su hijo. Lo que inmortalizó con una postal con todo su piño y junto al lema “Hat trick”. Incluso asomó la Cordillera para adornar la publicación.

El posteo del hijo de Javier Correa

Por su parte, Bauti tuvo una particular celebración. Pero a diferencia de su padre, y para evitar cualquier tipo de acusación, lo hizo más mesurado. Incluso imitó a su papá llevando el indice a su frente.

Posteriormente reposte una emotiva postal con su padre en el fondo siguiendo cada detalle de su partido. “Toda tuya papi”, complementó Bauti en una jornada que difícilmente podrá olvidar.