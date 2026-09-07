El entrenador del Cacique recibió una consulta en torno a las presentaciones de Vozinha y el joven portero de los Acereros. La primera parte de su respuesta sorprendió y ameritó una acotación.

Fernando Ortiz hizo una fuerte crítica a la cancha del estadio Ester Roa Rebolledo, lugar que albergó el partido que Huachipato igualó sin goles frente a Colo Colo. Aunque el Cacique hizo muchos méritos para la victoria, se encontró con una gran dificultad para conseguirla.

El portero Christian Bravo, quien tuvo varias intervenciones destacadas para mantener imbatida su portería. Sobre todo ante Maximiliano Romero, al que le realizó dos atajadas muy buenas. En la primera, reaccionó prácticamente sobre la línea para evitar la apertura de la cuenta.

Y en la segunda acción donde respondió frente al Tigre Romero fue un potente remate del ariete albo. Pero el arquero de 19 años respondió con sus manos. Aunque concedió un rebote algo corto, la violencia del tiro hizo imposible un despeje más lejano.

Christian Bravo en una de sus mejores tapadas. (Foto: Huachipato FC).

También apareció para intervenir ante un cabezazo de Álvaro Madrid. Casi inmediatamente, fue abajo para repeler un difícil remate raso de Leandro Hernández. Por si eso fuera poco, cuando Bravo no pudo detener el peligro, lo hizo el poste. Así ocurrió ante un potente tiro de media distancia de Diego Ulloa.

Christian Bravo en acción frente a Colo Colo. Eduardo Fortes/Photosport

Por eso mismo, el promisorio guardavalla fue distinguido por la transmisión de TNT Sports como la figura del encuentro. Tras el partido, Ortiz fue consultado por el nivel de Vozinha y del portero de los siderúrgicos. “Pregunta: no sé quién es Bravo”, afirmó el Tano.

“El de Huachipato”, le respondió el periodista que le había preguntado por ambos porteros participantes del partido. “Ah, okey”, retrucó Ortiz, quien se tomó algunos segundos para elaborar su respuesta. Y recurrió a algo que saca frecuentemente a colación cuando habla sobre Colo Colo.

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Tras pensar algún instante su respuesta, Fernando Ortiz dijo algunas palabras sobre la actuación del portero de Huachipato ante Colo Colo. “No me gusta mucho hablar de individualidades en este caso”, aseguró el exentrenador del América y el Santos Laguna de México.

Fernando Ortiz quedó muy molesto por el césped del estadio Ester Roa Rebolledo. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Pero es juego. Analizar ahora en ese sentido me llevaría un poco más de tiempo pensar y dar una respuesta”, aseguró el estratego del Cacique. Frases que sirvieron sólo para pasar a otra consulta, pues evidentemente no dijo nada acerca de Bravo.

En lo inmediato, Ortiz debe afinar detalles para el nuevo desafío liguero de Colo Colo: en la fecha 23, el Cacique recibirá a Deportes Concepción en el estadio Monumental con el objetivo claro de dar un paso más hacia el título en la Liga de Primera 2026.

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