El Cacique tendrá varias bajas para la Copa Chile al tener un buen contingente citado para defender a la Roja Sub 20.

No solo en la Liga de Primera 2026 en Colo Colo están centrados en quedarse con el título, ya que también los albos siguen bien vivos en la Copa Chile, certamen en que enfrentarán a Audax Italiano en una semanas más por los octavos de final.

Sin embargo, para este desafío Fernando Ortiz deberá saber sortear varias bajas. ¿El motivo? Pues la gran cantidad de nominados que tiene el Cacique para la selección chilena Sub 20 que verá acción en los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario.

En este certamen el equipo de todos será parte del Team Chile y viajará este domingo a Argentina para ver acción en la fase de grupos, etapa en la que enfrentará a Panamá (miércoles 16 de septiembre), Perú (viernes 18) y Colombia (domingo 20).

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De acuerdo a información entregada por ADN Radio, el listado de jugadores albos nominados es liderado por Gabriel Maureira. El portero será baja ante Audax, al igual que Vozinha, que deberá viajar a Cabo Verde para defender a su selección en las clasificatorias por la Copa de África.

Gabriel Maureira lidera los citados de Colo Colo para la Roja Sub 20. | Foto: Photosport.

Junto con el portero otros canteranos albos que será citados con Yastin Cuevas, Bruno Torres, Vicente Martínez y Matías Orellana. Ellos, al igual que Maureira, no estarán disponibles para Fernando Ortiz por las próxima semanas.

Este panorama es especialmente complejo para el Cacique, sobre todo en el puesto de arquero. Al no estar ni Maureira ni Vozinha disponibles, al Tano no le quedará otra que elegir entre Eduardo Villanueva y Fernando de Paul, este último, se supone ya recuperado de su lesión por esos días.

¿Cuándo jugará Colo Colo vs Audax Italiano por la Copa Chile 2026?

El partido de ida por estos octavos de final está pactado para el martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Bicentenario de La Florida. La vuelta por su parte se jugará el viernes 25 de septiembre a las 20:00 en el Monumental.

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En síntesis