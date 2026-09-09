En una conversación vía streaming con Arturo Vidal, el Chino reveló cuál es su posición preferida dentro de la cancha. Y el Rey estuvo totalmente de acuerdo con esa visión.

Hace algún tiempo, Fernando Ortiz reveló que el primer jugador que lo enamoró en Colo Colo fue Leandro Hernández. De hecho, el DT también admitió que eso mismo lo llevó a ponerlo como titular ante la Universidad de Chile en la Supercopa que los azules ganaron por un contundente 3-0 sobre los albos.

Si bien también reconoció que “no fue el momento adecuado”, Ortiz dejó clarísimo que la calidad de Hernández podía serle muy útil en el Cacique con un elogio tremendo. El exentrenador del América y el Santos Laguna de México dejó conceptos que evidenciaban la fe en el potencial del “24”.

“Le digo siempre: el día que libere la cabeza, será un jugador extraordinario. Lo fuimos llevando de a poquito. Ha demostrado, después se inhibía”, aseguró el estratego albo en TNT Sports. Pues bien, hoy en día Hernández es un indiscutido en las formaciones del Cacique.

Leandro Hernández enfrenta la marca de Claudio Sepúlveda en el empate de Colo Colo vs Huachipato. (Marco Vázquez/Photosport).

El jugador de 21 años suma siete goles y cuatro asistencias al cabo de 21 partidos jugados en la Liga de Primera 2026. También anotó un tanto y regaló un pase-gol en cinco juegos por la Copa Chile. Y otras dos conquistas, además de una habilitación en la Copa de la Liga.

Luego del empate vs Huachipato, Arturo Vidal tuvo de invitado al Chino en su habitual transmisión de streaming. Allí, el futbolista surgido en el semillero albo se refirió al lugar donde siente que mejor rinde. “Me acomoda jugar más centralizado, más que por las bandas”, aseguró Hernández.

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Leandro Hernández le cuenta a Ortiz dónde explotarlo más en Colo Colo: “Como enganche”

Seguramente Fernando Ortiz ya detectó que más centralizado, Leandro Hernández puede ser un jugador muy diferencial en Colo Colo. Y el Chino contó en esa conversación con Arturo Vidal, quien quedó suspendido por acumulación de amarillas y no estará ante Deportes Concepción.

“Como enganche me gusta jugar mucho más. Siento que agarro más la pelota que jugando por las bandas. En las inferiores era volante, después pasé a ser puntero”, aseguró Hernández. Uno de los entrenadores que usó al Lea cargado a un costado fue Jorge Almirón.

Una opinión con la que Vidal estuvo plenamente de acuerdo. “Esa es su posición. Se gira súper rápido. Tiene muchas cosas parecidas a Alexis Sánchez. Ahí al medio es difícil cuando tienes un jugador que te gira así de rápido. Tiene eso de girar y frenar en un segundo”, describió el Rey.

Leandro Hernández le anotó un gol a Everton en el Sausalito. (Manuel Lema/Photosport).

“Ahí la va a romper. Por las orillas es como encerrarte en un mano a mano, pero al medio puede quebrar líneas y romper a cualquier volante. Tiene que seguir por esa”, sentenció Vidal, quien también confía mucho en el potencial del Chino Hernández. Igual que el Tano Ortiz, quien vio su calidad desde que puso un pie en Pedrero.

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¿Cuándo juegan Colo Colo vs Deportes Concepción?

Colo Colo recibirá a Deportes Concepción en el estadio Monumental este domingo 13 de septiembre a contar de las 17:30 horas.

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo sigue como líder en la tabla de la Liga de Primera 2026, aunque la distancia se redujo a 14 puntos con sus cercanos perseguidores, Universidad de Chile y Universidad Católica.