Pronósticos Deportes Limache vs Cobresal: tres puntos clave para cerrar la fecha 22 del Campeonato Nacional

Pronósticos: Deportes Limache vs Cobresal
Este lunes 7 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache será local ante Cobresal en el cierre de la fecha 22 del Campeonato Nacional, en un choque con tres puntos vitales en juego.
El Tomate Mecánico marcha séptimo con 30 puntos y, si consigue la victoria, se meterá en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El Minero, por su parte, tiene una gran oportunidad para escapar de la zona roja: si gana, alcanzará las 24 unidades, superará a Universidad de Concepción y saldrá de la zona de descenso.
En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Cobresal, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.
Limache puede sacar ventaja en el primer tiempo
Deportes Limache ha conseguido buenos resultados en los primeros tiempos que ha disputado como local: ganó cuatro, empató cuatro y solo perdió dos. De hecho, en siete de sus 10 primeras partes jugadas en casa, anotó al menos un gol.
Cobresal, en cambio, es el único equipo del Campeonato Nacional que no ganó un primer tiempo como visitante: registra cuatro empates y siete derrotas al descanso fuera de casa, siendo además el equipo que más tantos ha recibido en ese período, con 14.
Resultado del medio tiempo: Deportes Limache – 2.05 en bet365
El último suspiro se llena de goles para el Tomate Mecánico y el Minero
En cinco de las últimas siete presentaciones del Tomate Mecánico en la Liga de Primera, se registró al menos un gol después del minuto 79.
Para el Minero, esta tendencia se ha repetido con mayor contundencia: en sus seis juegos más recientes en la liga, hubo goles en ese lapso. De hecho, en los seis encuentros se marcó al menos un tanto en el minuto 90 o durante el tiempo añadido.
Gol después del minuto 79:59 – 1.83 en bet365
Poco ruido desde las esquinas: los números anticipan un duelo con pocos córners
Los Cerveceros tienen el tercer promedio más bajo de córners en sus partidos como locales, con 8,9 por encuentro entre ambos equipos. Además, en ocho de sus 10 cotejos se registraron menos de 11 córners.
Los Loínos presentan números similares, ya que tienen el cuarto promedio más bajo de saques de esquina en sus partidos como visitantes, con 9,18 por encuentro. En siete de sus 11 actuaciones fuera de El Cobre, se registraron 10 córners o menos.
Tiros de esquina: Menos de 10.5 – 1.83 en bet365
Cuotas: Deportes Limache vs Cobresal
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Historial de Deportes Limache vs Cobresal: últimos partidos
- Cobresal 2-5 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2026)
- Deportes Limache 2-0 Cobresal (Campeonato Nacional 2025)
- Cobresal 3-1 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2025)