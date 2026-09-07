Pronósticos Deportes Limache vs Cobresal: tres puntos clave para cerrar la fecha 22 del Campeonato Nacional

RedGol te presenta las mejores apuestas y pronósticos de Deportes Limache vs Cobresal, por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2026.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Cobresal Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado del medio tiempo: Deportes Limache Deportes Limache ganó cuatro de sus 10 primeros tiempos como local y anotó en siete. En cambio, Cobresal nunca ganó fuera de casa y recibió 14 goles antes del descanso. bet365 2.05 Pronóstico Gol después del minuto 79:59 La tendencia al cierre es clara: hubo goles después del minuto 79 en cinco de las últimas siete fechas de Deportes Limache y en sus seis partidos recientes de Cobresal. bet365 1.83 Pronóstico Tiros de esquina: Menos de 10.5 Ambos presentan bajos promedios de córners: 8,9 en local para los Cerveceros y 9,18 fuera para los Loínos. Además, registraron 10 o menos en ocho y siete partidos, respectivamente. bet365 1.83 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Este lunes 7 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Lucio Fariña Fernández, Deportes Limache será local ante Cobresal en el cierre de la fecha 22 del Campeonato Nacional, en un choque con tres puntos vitales en juego.

El Tomate Mecánico marcha séptimo con 30 puntos y, si consigue la victoria, se meterá en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. El Minero, por su parte, tiene una gran oportunidad para escapar de la zona roja: si gana, alcanzará las 24 unidades, superará a Universidad de Concepción y saldrá de la zona de descenso.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Cobresal, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Limache puede sacar ventaja en el primer tiempo

Deportes Limache ha conseguido buenos resultados en los primeros tiempos que ha disputado como local: ganó cuatro, empató cuatro y solo perdió dos. De hecho, en siete de sus 10 primeras partes jugadas en casa, anotó al menos un gol.

Cobresal, en cambio, es el único equipo del Campeonato Nacional que no ganó un primer tiempo como visitante: registra cuatro empates y siete derrotas al descanso fuera de casa, siendo además el equipo que más tantos ha recibido en ese período, con 14.

Resultado del medio tiempo: Deportes Limache – 2.05 en bet365

El último suspiro se llena de goles para el Tomate Mecánico y el Minero

En cinco de las últimas siete presentaciones del Tomate Mecánico en la Liga de Primera, se registró al menos un gol después del minuto 79.

Para el Minero, esta tendencia se ha repetido con mayor contundencia: en sus seis juegos más recientes en la liga, hubo goles en ese lapso. De hecho, en los seis encuentros se marcó al menos un tanto en el minuto 90 o durante el tiempo añadido.

Gol después del minuto 79:59 – 1.83 en bet365

Poco ruido desde las esquinas: los números anticipan un duelo con pocos córners

Los Cerveceros tienen el tercer promedio más bajo de córners en sus partidos como locales, con 8,9 por encuentro entre ambos equipos. Además, en ocho de sus 10 cotejos se registraron menos de 11 córners.

Los Loínos presentan números similares, ya que tienen el cuarto promedio más bajo de saques de esquina en sus partidos como visitantes, con 9,18 por encuentro. En siete de sus 11 actuaciones fuera de El Cobre, se registraron 10 córners o menos.

Tiros de esquina: Menos de 10.5 – 1.83 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Cobresal Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Limache 1.51 bet365 Empate 4.20 bet365 Cobresal 5.00 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

En el artículo sobre el código bonus de bet365 encontrarás información sobre cómo funciona esta oferta, los requisitos para acceder a sus beneficios y las condiciones que debes considerar antes de utilizarla.

Historial de Deportes Limache vs Cobresal: últimos partidos