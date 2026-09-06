La triste noticia se dio a conocer durante esta noche. Su cuerpo será velado en el Cementerio Católico.

Una triste noticia se confirmó durante la noche de este domingo. Alejandro Machuca, quien fue parte de la época dorada de Zoom Deportivo, perdió la vida.

Hace algunos años, el espacio deportivo de TVN era uno de los programas más esperados del fin de semana para conocer todos los detalles de las diversas disciplinas en donde había un compatriota. Era panorama imperdible en las noches de domingo.

El adiós de Machuca

Entre la década de 1990 y 2000, Zoom Deportivo lideraba el rating y todos los amantes del fútbol y otras competiciones, llegaban a sus trabajos o lugares de estudio a conversar sobre lo que había salido en el programa de TVN.

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Uno de los grandes protagonistas de la época dorada de este espacio, fue Alejandro Machuca. Tenía un estilo innovador que conquistó a la TV abierta y lo hizo uno de los rostros más importantes del canal público, junto a otros ilustres como Fernando Solabarrieta y Aldo Schiappacasse.

El Filtrador informó durante los últimos minutos de la muerte de Machuca. De acuerdo a este medio, su deceso se debió a un coma diabético según indicaron cercanos al comunicador. Terminó perdiendo la vida en la noche del sábado, pero en esta jornada se supo de forma pública.

Alejandro Machuca dijo adiós a este mundo. Imagen: Instagram

“No creo lo de Alejandro Machuca. Hablamos el 31 de julio. Me mandó audio y luego conversamos… Me contó que venía saliendo de la UTI y quería venir al hotel en Los Vilos. Estuvimos juntos en Francia 98. Me golpea la noticia. Fuimos contemporáneos en TVN“, lamentó Álvaro Sanhueza, ex compañero del fallecido.

El cuerpo de Alejandro Machuca será velado en la Capilla número 1, del Cementerio Católico. Se espera que hasta el lugar lleguen cercanos y viejos compañeros del ex periodista de Zoom Deportivo para darle un afectuoso adiós.