Los Albos no pasaron del empate frente al luchador Huachipato en la Región del Biobío.

Colo Colo tuvo una presentación en la Liga de Primera. Si bien no pudo festejar contra Huachipato, de todos modos mantienen su gran ventaja para ser campeones.

Los Albos viven un gran momento en el fútbol chileno. Por esta razón, esperaban seguir por la senda del triunfo en la visita a los Acereros, quienes hacían de local en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Pese a las llegadas, no lograron romper el 0-0 del marcador.

Colo Colo tiene cuenta de ahorro

La cancha del recinto de Concepción no estaba en buen estado y Colo Colo lo sufrió. Los dirigidos por Fernando Ortiz intentaban realizar su juego, pero el terreno de juego lo dificultaba y eso ayudaba a Huachipato a complicar a la visita.

Christian Bravo terminó siendo la gran figura del partido. El arquero acerero se preocupó de arruinarle la fiesta a la multitud alba que llegó al Ester Roa, dejándolos con las ganas de romper sus gargantas gritando un gol. De esta manera terminó 0-0 el encuentro.

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De esta manera, Colo Colo deja ir dos puntos y no lo logra ganar luego de las últimas victorias ante Universidad de Chile y Audax Italiano. De todos modos, tampoco les afecta demasiado en la tabla de posiciones, ya que tienen una cuenta de ahorro muy importante.

Con el empate, los Albos ahora le llevan 14 puntos a Universidad Católica y Universidad de Chile, sus escoltas. Pese a estrecharse la diferencia, sigue siendo bastante amplia para los de Macul, por lo que no alcanzan a asustarse en la pelea por el título.

Huachipato por su parte, suma un punto que lo ayuda a alejarse de la zona de descenso. Los dirigidos por Jaime García llegaron a las 25 unidades, con lo cual se encuentran en el 13° puesto. Además, tienen un duelo pendiente con Coquimbo Unido, ya que deben reanudar el suspendido encuentro que ganaban por 1-0.

Tabla de posiciones Liga de Primera: