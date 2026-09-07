Los "tomatinos" sumaron su segundo triunfo consecutivo como local y escaló hasta el sexto puesto de la Tabla de Posiciones. Los mineros siguen penúltimos.

En el cierre de la jornada 22 en Liga de Primera, el cuadro de Cobresal tenía la oportunidad de salir de la zona de descenso si lograba ganar como visitante a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

Sin embargo, todo le salió mal. Partiendo por la expulsión de Franco Bechthold en el minuto 22 tras intervención del VAR por un patadón contra Jean Meneses. Y para cerrar un primer tiempo para el olvido, Daniel Castro anotó de penal en los 39′.

En el segundo tiempo, Limache liquidó el encuentro a su favor. Otra vez Popín anotó en los 62′, y en el tramo final apareció un preciso remate de Vicente Álvarez (77′) para poner el 3-0 definitivo y hundir a Cobresal en la parte baja de la clasificación.

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

¿Cómo quedan Limache y Cobresal en la Tabla?

Gracias a esta victoria, el equipo que dirige Víctor Rivero salta hasta la sexta posición con 33 puntos, poniéndose en la línea de Everton y metiéndose en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana 2027. Por su parte, la escuadra de Gustavo Huerta cierra la fecha 22 penúltima con 21, a uno de la salvación.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Por la jornada 23 en Liga de Primera, Cobresal recibirá a Coquimbo Unido en el Estadio El Cobre de El Salvador, este sábado 12 de septiembre desde las 15:00 horas. En tanto, Deportes Limache cierra la fecha el lunes 14 cuando visite a Unión La Calera en el “Nicolás Chahuán” a las 20:30 horas.