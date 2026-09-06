El cuadro de Felipe Gutiérrez lo ganó sobre el final a los chillanejos y escalaron hasta la novena posición, quedando a solo dos unidades de meterse en puestos de copas internacionales.

Deportes La Serena logró una victoria crucial ante Ñublense en el Estadio La Portada. El equipo de Felipe Gutiérrez se impuso por 2-1 en esta fecha 22 de la Liga de Primera 2026 y sumó tres puntos de oro que lo acercan en la pelea por irse de copas internacionales el próximo año.

Pese a comenzar perdiendo tras el golazo de Ignacio Tapia a los 41’, los papayeros lo remontaron gracias a los tantos de Felipe Chamorro a los 45’ y de Mathías Pinto a los 88’, quedándose con la victoria en condición de local.

Con este triunfo La Serena escapa definitivamente de la lucha por el descenso y hasta se puede ilusionar con clasificar a una copa. Los granates ahora son novenos con 30 puntos, apenas a dos de distancia de estos puestos coperos.

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Justamente se quedó Ñublense haciendo el corte en esa zona. Tras esa derrota el equipo de Juan José Ribera es sexto con 32 unidades, algo rezagado en la lucha por clasificar a la Copa Libertadores y teniendo que conformarse por pelear por ir a la Sudamericana.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

El próximo partido de Deportes La Serena

Los papayeros volverán a la acción ante Universidad de Chile el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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El próximo partido de Ñublense

Por su parte los chillanejos enfrentarán a Everton por la jornada 23 del torneo el sábado 12 de septiembre a las 12:30 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.