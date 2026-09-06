El entrenador de los azules analizó lo que fue la sufrida victoria por 4-2 sobre Coquimbo Unido en el Estadio Nacional.

Universidad de Chile tuvo que sufrir más de la cuenta para poder volver a los triunfos. Los azules superaron por 4-2 a Coquimbo Unido, en partidazo que hasta el minuto 86 estaban cayendo por 2-1 en el marcador.

Para remontar el partido, Fernando Gago realizó un par de cambios de generaron las pifias por parte de la hinchada. Y es que el argentino apostó por sacar a Charles Aránguiz y Agustín Arce para darle espacio a Juan Martín Lucero y Octavio Rivero en delantera.

A pesar de la desaprobación, esta movida del DT terminó siendo clave. El Gato se matriculó con un doblete y Rivero anotó desde el punto penal su primer tanto con la U para el 4-2 definitivo en el Estadio Nacional.

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La felicidad de Gago tras volver al triunfo con Universidad de Chile

El DT argentino declaró tras el partido a TNT Sports que “creo que el primer tiempo teníamos el control del partido, tuvimos muchas situaciones para poner en marcador. Nos ponemos en marcador y creo, por dos errores en los dos goles, nos ponemos otra vez partido arriba”.

“Volvemos poniéndonos en partido y la verdad que tuve algo muy emotivo por lo de Octavio, que hace mucho tiempo que no estaba jugando. Y hoy pudo convertir y jugar”, agregó.

La U de Gago marcha tercera con 39 puntos, los mismos que la UC, pero con peor diferencia de goles. | Foto: Photosport.

Sobre el trámite del compromiso, Gago sostuvo que “hablar de injusticia en el fútbol muchas veces nos quedamos en el merecimiento y el merecimiento es una cuestión de tratar de intentar. Y este equipo lo va a intentar creer y va a tratar de hacer siempre lo posible para ponerse en marcador, para ganar los partidos y eso es lo que me gusta de estos chicos”.

Para cerrar, valoró que Rivero y Lucero hayan vuelto al gol, asegurando que “son chicos que nos van a dar mucho, son muy importantes y lo vengo repitiendo siempre. Tanto Octavio y tanto Juan Martín, los necesitamos y confiamos muchísimo en ellos”.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán a la acción ante Deportes La Serena el domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 23 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis