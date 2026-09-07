El entrenador del Bulla conoció por cuánto no podrá contar con el volante argentino.

Universidad de Chile consiguió un triunfo muy importante frente a Coquimbo Unido. Sin embargo, no todo fue muy bueno, debido a que Lucas Barrera salió lesionado.

El Romántico Viajero venía de dos dolorosas derrotas ante Colo Colo y Universidad de Concepción. El ambiente no era del todo bueno en el Estadio Nacional, pero dos héroes inesperados, Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, los ayudaron a ganar.

La lesión de Barrera

Uno de los momentos negativos en el triunfo de Universidad de Chile ante Coquimbo Unido fue la lesión de Lucas Barrera. Cuando se jugaba el primer tiempo, el argentino sintió molestias y debió ser reemplazado por Maximiliano Guerrero.

Barrera salió muy molesto debido a esto y desató su furia con la banca del Bulla. Claro, el jugador sabía que el panorama no era muy bueno y ahora, con el correr de las horas, se confirmó su diagnóstico luego de esta dolencia sufrida ante los Piratas.

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De acuerdo a Emisora Bullanguera, Lucas Barrera sufrió una luxación rotuliana aguda y de esta manera, se mantendrá fuera de la cancha durante un periodo de tres a cuatro semanas. Una sensible baja para Universidad de Chile.

Quien más lo sufre obviamente es Fernando Gago. Desde la llegada de Pintita al CDA, este fue quien hizo debutar a Barrera y se transformó en uno de sus mejores jugadores, titular indiscutido pese a sus 20 años y estar en su primera temporada como profesional.

Lucas Barrera será baja en Universidad de Chile. Imagen: Photosport

Durante el tiempo de lesión, Lucas Barrera se perderá un duelo por la Liga de Primera ante Deportes La Serena y ambos duelos de octavos de final de Copa Chile ante Everton. En Universidad de Chile tendrán que encontrar la fórmula para reemplazarlo.