El volante argentino extiende se contrato hasta la temporada 2030, en un nuevo protagonismo con los azules.

Universidad de Chile anunció la renovación de contrato de Lucas Barrera, el que se extenderá hasta la temporada 2030, dejando en claro el nuevo rol que el argentino tendrá el equipo.

Fue en noviembre de 2025 cuando anunciaron su primer contrato como profesional y 10 meses después ya firma un vínculo importantísimo, que asegura al jugador como a la U ante eventuales ofertas.

“Muy feliz por todo lo que estoy viviendo. Estoy muy contento acá en el club y muy agradecido porque confíen en mí“, destacó el propio Barrera.

Lucas Barrera renovó por segundo vez con la U. Foto: U de Chile.

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Barrera agradece en la U: “El apoyo del técnico y mis compañeros es importante”

Lucas Barrera tomó protagonismo desde el arribo del técnico Fernando Gago a Universidad de Chile, donde incluso ya es titular indiscutido en el cuadro bullanguero.

Por lo mismo, asegura que este momento lo pilla en un tremendo momento en su inicial carrera en la U: “Estoy muy contento acá en el club y quiero estar mucho tiempo más”.

En ese sentido, asegura que esto no ha sido sólo, tiene que ver con esfuerzo, sacrificio y con el espacio que le han dado dentro del equipo, aunque sabe que debe seguir trabajando.

“Bueno, el apoyo del cuerpo técnico y de mis compañeros fue muy importante. Ellos me han dado la confianza para yo poder estar en el equipo y poder ayudar a mis compañeros y que el club gane“, destacó.

Mira las palabras de Lucas Barrera en la U: