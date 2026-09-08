El Ingeniero se estrenó celebrando como visita en Francia y se le abrió el apetito. Tiene historial de hazañas con clubes "chicos" de España en el torneo.

Manuel Pellegrini se llena de loas en Europa, luego del regreso del Real Betis a la Champions League, tras 21 años. El Ingeniero puso la pausa en Francia y dijo que va por más tras el 3-2 como visita frente al Lille.

“Tuvimos el control del partido y más ocasiones que el Lille aquí en su casa… El conseguir el logro de llegar a la Champions no es el fin. Tenemos que seguir demostrando si somos capaces de pasar”, dijo en rueda de prensa.

Siempre pausado en sus dichos, el DT del Real Betis avisó que ahora todo el plantel tendrá oportunidad para jugar. Entre La Liga de España y la Champions League, se le viene pesado el calendario al elenco andaluz.

Pellegrini le pone tarea al Betis

Manuel Pellegrini sabe de hazañas en Champions League y avisó que irá por más tras debut con triunfo junto al Betis. Antes hizo semifinales con Villarreal y cuartos de final al mando del Málaga.

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“El mejor regalo posible sería ganar el próximo partido… Más que nombres, me ilusiona el compromiso del plantel, son muchos los partidos y van a tener que jugar todos”, dijo el DT.

Aleonando a sus dirigidos y ya con el Porto en la mira como siguiente desafío en el torneo, Pellegrini aseguró que “clasificarse para Champions parecía algo inalcanzable. Una vez conseguido, el grupo no se conformó con eso”.

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“Lo que exijo siempre es tener la personalidad de jugar contra el rival que sea y en el campo que sea de la manera que entrenamos todos los días… Falta muchísimo, hay que centrarse en La Liga, pero el plantel está muy consciente de lo que tiene que jugar”, cerró.

El resumen del triunfazo de Betis: