Francisco Cabello, estudiante de Colegio Mayor Tobalaba, obtuvo el primer lugar en una prueba masiva organizada por Real Betis Academy Chile junto a LaLiga. Su premio fue viajar a Sevilla para participar en The Best, programa que reúne a jóvenes talentos de distintos países y los enfrenta al fútbol formativo del club español. “Su condición física está por sobre la media para su edad”, destaca Patricio Mora, director de Real Betis Academy Chile.

En mayo pasado, Francisco Cabello (15) se alzó como ganador de la prueba masiva que realizó en el país Real Betis Academy Chile y La Liga. Fue el mejor entre 150 jóvenes futbolistas que participaron en el proceso y cuyo premio sería participar con todo pago en The Best 2026, iniciativa que reuniría en España a adolescentes de distintos países. Desde esta semana, eso ya es una realidad: el volante mixto se encuentra en Sevilla entrenando en el complejo del equipo europeo, comandado por Manuel Pellegrini.

“Para mí esto es un sueño, una oportunidad única que pocos tienen, estoy convencido y con fe de que me irá bien”, comenta el estudiante de Colegio Mayor Tobalaba, quien hasta el 12 de septiembre permanecerá en Europa. “Me preparé tres meses para este viaje, estoy feliz, emocionado, sin presión y con ganas de demostrar de lo que soy capaz”, agrega él.

Francisco Cabello con el premio que lo llevó a Sevilla.

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El viaje a Sevilla

Durante estos días, Francisco integrará una delegación de siete jóvenes chilenos y se medirá con futbolistas provenientes de distintas academias internacionales vinculadas al Real Betis. Posteriormente, tendrá la posibilidad de enfrentar a jugadores de la cantera del club español. “Él tiene una base física muy interesante y una cultura de trabajo poco habitual para su edad”, describe Patricio Mora, director de Real Betis Academy Chile. “Se nota que detrás suyo hay entrenamiento, preocupación por mejorar y una familia que está apoyando ese proceso”, agrega.

En España, Francisco está acompañado por sus padres y sus dos hermanos. “Francisco lo dio todo para estar aquí, se ha preparado como un profesional y estamos orgullosos de su dedicación y constancia”, señala Paulina Embry, su madre. A su corta edad, agrega, “ya tomó la decisión de vida de ser deportista, y eso no es fácil”. Su padre, Francisco Cabello, pone el foco en disfrutar la experiencia: “Lo único que sabemos es que debe vivirla a concho. No importa si queda en el club o no”.

“No sería responsable decir que participar en The Best implica una posibilidad automática de fichaje”, interviene Patricio Mora, quien dice que aquel proceso “no es una prueba para firmar un contrato, sino una experiencia internacional de alto rendimiento”. Las palabras del directivo no descartan, eso sí, alguna oportunidad de ese estilo. “Dependerá exclusivamente de su desempeño y de las decisiones deportivas del club”, sigue.

La familia lo acompaña en el sueño, aunque saben que esto no es todo en la vida.

La esperanza en el fútbol

Francisco tiene la esperanza puesta en sí mismo. “Estoy convencido que esto será el inicio en mi viaje hasta el profesionalismo”, retoma el jugador. “A Chile no quiero volver con un sueño, sino con una realidad, estoy confiado que me voy a ganar un puesto donde sea”, proyecta.

Amor por la pelota

A los 4 años, Francisco dio sus primeros pasos en el fútbol en una escuela de Audax Italiano. Más tarde pasó por la Academia Mario Lepe y por distintos equipos, hasta que a los 13 años se integró a la selección de fútbol de Colegio Mayor Tobalaba. “Ahí empecé a competir a buen nivel”, recuerda. Su recorrido continuó en el Centro Alto Rendimiento Fútbol y posteriormente en Jardín del Edén, club de La Florida donde actualmente se ha consolidado. “Me dediqué a mejorar y ahora soy titular en todos los partidos. No pienso parar”, afirma.

Su vínculo con el deporte, sin embargo, comenzó mucho antes de que decidiera enfocarse plenamente en el fútbol. Sus padres recuerdan que desde pequeño practicó también básquetbol y tenis de mesa, además de participar en corridas, pero que este año se decidió. “Nos dijo que quería ser futbolista y salir a buscar un equipo fuera de Chile, aunque nunca pensamos que ese día llegaría tan pronto”, continúan ellos, para destacar lo más relevante. “Nosotros sólo lo apoyamos y acompañamos en su búsqueda de ser feliz”, terminan.