El chileno entró en los minutos finales en el encuentro frente a Athletic de Bilbao.

La Liga de España no ha comenzado de buena manera para Elche de Lucas Cepeda. Siguen sin ganar y comienzan a enredarse con la zona de descenso.

Luego de llegar en el mercado invernal a suelo ibérico, Cepeda por primera vez tuvo pretemporada con su equipo y así poder realizar una correcta adaptación para esta campaña en el fútbol europeo. Sin embargo, las cosas no han iniciado como esperaban.

Cepeda entra en la parte final

En la 5° fecha de La Liga, Elche visitaba el siempre complejo San Mamés de Athletic de Bilbao. Llegaban sin ganar, por lo que esperaban poder celebrar por primera vez en esta temporada. Pese a las intenciones, siguen sin abrazarse en esta campaña.

Con Lucas Cepeda en la banca, los dirigidos por Martín Anselmi se pararon de buena manera en el País Vasco. Tanto así, que en el minuto 50 Facundo Buonanotte puso el 1-0 a través de lanzamiento penal. La cosa pintaba para bien.

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Pese a la ventaja, todo se derrumbó en la parte final. En el 79′ Iñaki Williams anotó el 1-1. Tras ello, Anselmi se decidió a hacer un esfuerzo final y mandó a Lucas Cepeda a la cancha en el 82′, pero ya era demasiado tarde. El resultado no se movió más y terminó 1-1.

En un escenario normal, un empate en San Mamés no es del todo malo, pero por el momento que pasa Elche, la igualdad no les sirve de mucho. Alcanzaron los 2 puntos de 15 unidades posibles, quedándose en el 19° lugar con 2 puntos.

La situación es muy complicada para el equipo del chileno. Ya en la temporada pasada se salvaron en las fechas finales de La Liga y como va pintando la cosa, al parecer en esta campaña vivirán un escenario más o menos similar. Cepeda lucha por sacar adelante a su equipo y ganar mayor protagonismo.