El ex Colo Colo sigue sin tomar camiseta de titular en Elche, con escasos minutos en el inicio de temporada en La Liga.

Lucas Cepeda afronta una nueva temporada en el Elche, club al que arribó en enero pasado cuando ya se jugaba La Liga de España. El seleccionado de Chile no arrancó de titular este torneo y poco a poco espera hacerse de un lugar en el XI.

Fue así que desde España ocupó sus redes sociales y dejó un potente mensaje. El ex Colo Colo reconoce que no se le ha dado fácil, pero sabe que puede revertir el presente en cancha y brillar tal como lo hizo en el fútbol chileno.

“Estar solo en otro país no es fácil, pero cada día lejos de los míos me recuerda por qué vine: estoy persiguiendo mis sueños”, tecleó el nacido en la cantera de Santiago Wanderers.

Lucas Cepeda se pone tarea en España

Tras participar en 10 partidos de la temporada pasada y aparecer en tres duelo de la actual Liga de España, Lucas Cepeda alzó la voz. El ex Colo Colo apunta a consagrarse en Europa y se puso metas para su ciclo en Elche.

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“A veces el camino se siente solitario, pero sé que todo este sacrificio algún día tendrá sentido. No vine hasta aquí para rendirme, vine para cumplir lo que un día soñé”, advirtió.

En el reciente torneo hispano, Cepeda ha ingresado de la banca en tres duelos del Elche: 30 minutos ante el Deportivo La Coruña, 26′ frente al Barcelona y recientemente 21′ en la caída vs Racing de Santander.

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El próximo lunes, el ex albo tendrá una nueva oportunidad de mostrar sus credenciales en el club donde también juega Matías Dituro. Elche recibirá a Real Sociedad, a las 4.30 horas de Chile de este 7 de septiembre.

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