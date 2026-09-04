El otrora goleador de La Liga de España con el cuadro Merengue recordó la ruta que él tuvo en Europa gracias al traspaso del chileno de 22 años desde Dinamarca a la máxima categoría de Inglaterra.

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Iván Zamorano consiguió un logro histórico en el Real Madrid, pero antes de eso, siguió una ruta muy similar a la de Darío Osorio en el fútbol de Europa. Al menos eso le parece a Bam Bam, quien elogió mucho el fichaje del zurdo seleccionado chileno en el Crystal Palace de Inglaterra.

El arribo de Osorio a la máxima categoría inglesa le genera mucha expectación a Zamorano, quien en un diálogo con ESPN dejó clarísimo su sentir luego de este traspaso. “Es muy importante. Que un jugador chileno esté nuevamente en la Premier League es determinante”, apuntó el otrora goleador y capitán de la selección chilena.

“Ha seguido el camino correcto. Llegó a un fútbol menos exigente para pasar al Crystal Palace, que es un club que pasa el mejor momento futbolístico de su historia”, apuntó Zamorano. Tiene razón: antes de llegar a la élite del balompié inglés, Osorio estuvo poquito más de tres temporadas en el Midtjylland de Dinamarca.

Darío Osorio en una práctica del Crystal Palace. (Foto: @CPFC).

“Seguirá creciendo y madurando. Lo tomo como algo que me pasó a mí también: llegar al Saint Gallen, estar dos años ahí y pasar al Sevilla”, afirmó Bam Bam Zamorano, quien pasó por el cuadro suizo antes de su desembarco en La Liga de España.

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Para Iván Zamorano, las expectativas son muy positivas con la llegada de Darío Osorio al Crystal Palace. Y tiene mucha confianza en que las Águilas puedan servir de trampolín al extremo chileno de 22 años. Aunque lo primordial para eso es que el ex Universidad de Chile despunte.

“Estuve en el Sevilla para llegar al Real Madrid. Es el camino a seguir, ojalá pronto se meta de lleno en sus objetivos y metas para que le vaya bien”, sentenció Zamorano en esta conversación con ESPN. Un recuerdo extraordinario para el otrora delantero del Inter de Milán y el América de México.

Darío Osorio con el uniforme alternativo de Crystal Palace. (@CPFC).

En la temporada 94-95, el chileno fue el máximo goleador liguero en España. Y anotó un tanto inolvidable que sirvió para que el Real Madrid venciera al Deportivo La Coruña y, de paso, conquistara el título. Fueron 28 los goles que lo coronaron como el killer de aquel certamen.

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Crystal Palace comenzó la Premier League 26-27 con dos derrotas, contra el Everton y el Manchester City. Pese a que es uno de los colistas, tiene la chance de redimirse ante el Fulham en uno de los derbis londinenses.