El formado en Universidad de Chile protagoniza un traspaso histórico para el fútbol danés.

En el día final del mercado de pases en el fútbol europeo, Crystal Palaceabrió la billetera y pagó a Midtjylland para quedarse con Darío Osorio para esta nueva temporada.

De esta manera, habrá otro chileno en la Premier League. Osorio se suma a Marcelino Núñez, quien defiende la camiseta de Ipswich Town. Ahora el formado en Universidad de Chile se une a la mejor liga del mundo, por lo que hay mucha expectativa por su debut.

¿Cuándo debuta Darío Osorio en la Premier League?

Según lo que informa Ben Jacobs, Midtjylland cede a Darío Osorio a Crystal Palace con una opción obligatoria de compra. El negocio se cierra en alrededor de 30 millones de euros, con lo cual el chileno se convierte en la venta más cara en la historia del fútbol danés.

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Durante el último mercado Osorio sonó en varios clubes de Europa, pero siempre se le vinculó fuertemente con la Premier League. Finalmente, fue el equipo de la zona sur de Londres quienes lograron quedarse con el jugador oriundo de Hijuelas.

En las próximas horas debería oficializarse todo respecto a Osorio a Crystal Palace, pero en los hinchas nacionales ya hay gran expectativa por saber cuándo jugará su primer partido en Inglaterra. Pues bien, ya tiene fecha para su estreno en tierra británica.

Osorio estuvo tres años en Midtjylland. Imagen: Getty

El primer encuentro de Darío Osorio en la Premier League sería este sábado 5 de septiembre a las 10:00 horas de la mañana, día en el que enfrentan a Fulham como visita en el Craven Cottage de Londres. En Inglaterra no suelen esperar mucho para el debut de un jugador. Bien lo sabe Dibu Martínez, quien incluso se estrenó el mismo día que fue presentado en Chelsea durante el domingo pasado.

Ahora, de no mediar problemas burocráticos, este sábado Osorio estará saltando a la cancha con la camiseta de Crystal Palace. El paso más importante de su carrera a los 22 años, donde intentará demostrar las condiciones que lo hicieron brillar en Midtjylland.

Recuerda que Darío Osorio en la Premier League se podrá ver en vivo a través de Disney+.