Hizo brillar a Michael Olise, es protagonista en la Premier y disputa Europa League: Crystal Palace se queda con Darío Osorio

El elenco de Londres movió sus últimas cartas y arremetió con una importante oferta por el seleccionado chileno.

El mercado de fichajes se mueve en Europa y vive las últimas horas antes del cierre. Por lo que Darío Osorio enfrenta una jornada de definición para su futuro.

Durante está mañana ya se informó que no entrenó con el Midtjylland. Por lo que todo indica que arma las maletas para dejar Dinamarca.

ver también Atento al mercado: Los montos que podría recibir la U ante nueva venta de Darío Osorio

Ahora las opciones variaron desde temprano. Incluso se habló la opción de Arabia Saudita, pero el formado en la U de Chile la desestimó.

Pero por cosas del destino, a última hora apareció el Crystal Palace de Inglaterra. Según reporta el periodista Ben Jacbos, el elenco europeo puso sobre la mesa 30 millones de euros. Lo que contempla la transferencia y una obligación de compra, cifra supera con creces lo que pedía el cuadro danés.

La movida llega luego de que el Palace vendiera a Malick Fofana al Sunderland. Por lo que necesita a un especialista como Osorio. Ahora resta solo la oficialización de lo que será una venta histórica para el fútbol danés.

Tweet placeholder

Crystal Palace: el nuevo equipo de Darío Osorio

En primera instancia Crystal Palace se formó por el cricket en el año 1861. Tras ello, se creó la rama de fútbol en 1905 y de ahí en más se metió entre los clubes más respetables del fútbol inglés.

Lo que ya se reflejó en la reciente temporada europea donde se consagró como campeón de la Conference League tras ganarle la final al Rayo Vallecano. Lo que se transformó en el primer título internacional de la institución.

Pero además se ha transformado en un club formador y que le da la oportunidad a los jóvenes talentos. El francés Michael Olise realizó sus primeros pasos en el Palace y en 2024 fue vendido al Bayern Munich con 22 años por 53 millones de euros. Otro caso es Aaron Wan-Bissaka que con 21 pasó al Manchester United por 55 millones. El más reciente es Eberechi Ese que se fue al Arsenal a los 27 añitos y por 69 millones.

Michael Olise brilló en el Crystal Palace y logró dar el salto al Bayern Munich

Ahora el presente es un poco más complejo. En la Premier League el elenco de las águilas terminó en el puesto 15° con 45 unidades, y a seis de zona de descenso. Ante esto el austriaco Oliver Glasner decidió dar un paso al costado.

Ahora para la nueva temporada que comenzó en agosto, el desafío lo asumió Pierre Sage. Pero en las primeras dos fechas de Premier no ha sabido de victorias: en el debut perdió 4-1 ante el Manchester City de local y luego 2-0 frente a Everton de visitante.

Por lo que se necesita urgente la llegada de nuevos jugadores como Darío Osorio. Incluso ya se especula que tras firmar el contrato se sume de inmediato al trabajo del equipo. Por lo que su debut podría ser ante el Fulham el sábado 5 de septiembre o el 8/9 por la Copa de la Liga ante Middlesbrough.

Esto porque además el Palace disputará la Europa League y quiere seguir por la senda de ser protagonista en torneos internacionales.