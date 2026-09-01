El cierre del mercado veraniego en España le dejó un gran motivo para sonreír al Ingeniero, pues los verdiblancos cerraron el retorno de un hijo pródigo con un contrato de tres temporadas.

El Betis de Manuel Pellegrini ya había amarrado un fichaje procedente del Real Madrid en este mercado de fichajes. Se trata del lateral izquierdo Fran García, quien se sumó a los verdiblancos a cambio de cuatro millones de euros. Aunque el cuadro Merengue se quedó con el 50 por ciento del pase.

A día de hoy, el zurdo de 27 años ha disputado los tres partidos que los béticos han jugado en La Liga de España. Y no será el único exjugador de la Casa Blanca que trabajará a las órdenes de Pellegrini durante esta campaña. El experimentado director técnico chileno tuvo un motivo para sonreír en el cierre de la ventana de traspasos del verano.

Según informó Fabrizio Romano, el periodista eminencia en el reporteo de movidas en Europa, otro exjugador madridista reforzará al elenco de Heliópolis. En rigor, volverá a casa pues se formó como futbolista en las categorías menores del Real Betis.

Justo en la fecha 4 de La Liga, el Betis del Ingeniero jugará ante el Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images).

Las referencias son para Dani Ceballos, quien quedó en condición de agente libre luego de culminar su estadía en el Real Madrid. “Está de vuelta en el club con un contrato de tres años”, aseguró Romano a través de sus redes, donde tiene más de 80 millones de seguidores.

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El Betis de Pellegrini ficha al ex Real Madrid Dani Ceballos

Es pronto para decir que Dani Ceballos podrá debutar en el Betis de Manuel Pellegrini frente al Real Madrid. Y lo más probable es que no sea así, pero el siguiente encuentro liguero del cuadro de Heliópolis será precisamente ante la escuadra adiestrada por José Mourinho.

Ceballos tiene una vasta experiencia como bético, donde disputó 105 partidos antes de enrolarse a los Merengues. En esa etapa anotó siete goles y regaló nueve asistencias. Por aquel desempeño, el elenco madridista abonó casi 17 millones de euros para ficharlo en julio de 2017.

Dani Ceballos lucha un balón contra Neymar en un duelo entre Betis vs Barcelona. (Aitor Alcalde/Getty Images).

Y también tuvo un paso a préstamo por el Arsenal de Inglaterra. Seguramente una incrustación relevante para el cuadro verdiblanco, que perdió al marroquí Sofyan Amrabat. Aunque también sumó al uruguayo Facundo Bernal desde el Fluminense de Brasil y retuvo al colombiano Nelson Deossa. Pellegrini sonríe.

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¿Cuándo juega el Betis vs Real Madrid?

Real Betis recibirá al Real Madrid por la 4° fecha de La Liga 26-26. El partido se jugará este viernes 4 de noviembre a contar de las 15 horas en el estadio La Cartuja.

Así va el Real Betis en la tabla de posiciones de La Liga 26-27

Tras la durísima derrota ante el Levante, el Real Betis cayó al 7° puesto de la tabla en La Liga de España 26-27 al cabo de tres fechas.