El talentoso volante ofensivo de 34 años fue muy duro en el análisis de la fea derrota de los verdiblancos ante el cuadro granota en la fecha 3 de La Liga de España 26-27. Aunque alentó al equipo a pararse para jugar vs el Real Madrid.

Isco es una de las máximas figuras que tiene el Betis de Manuel Pellegrini y uno de los que sacó la voz tras la durísima derrota frente al Levante. El cuadro verdiblanco cayó por 5-2 ante los granotas en condición de visitante. Y eso dejó un sabor amarguísimo en el plantel adiestrado por el Ingeniero.

De hecho, el talentoso volante ofensivo realizó una fuerte autocrítica luego de esta caída, la primera de los béticos en La Liga 26-27. “Fastidiado, fue un día negro. Veníamos de una buena dinámica y no pudimos hacer un buen partido. Hemos ido a remolque siempre, empatamos dos veces”, aseguró Isco Alarcón.

“Pero cuando regalas tanto en la élite se hace prácticamente imposible. Hay que pasar página y pensar en el partido del viernes contra Real Madrid”, manifestó el exjugador de los Merengues, del Valencia y el Málaga, donde también fue dirigido por el chileno Pellegrini.

Isco lucha un balón con el argelino Aissa Mändi. (Mateo Villalba Sanchez/Getty Images).

El “22” del Betis fue titular, aunque en el minuto 57 le dejó su lugar a Pablo Fornals. “Fue un partido muy raro, hemos metido el empate. Luego nos meten el 2-1 en una jugada muy desafortunada. Conseguimos igualar justo antes del descanso, tuvimos esa ocasión clara y otra vez un gol a balón parado”, describió Isco Alarcón.

“Anímicamente te mata. A raíz de ahí no conseguimos meternos en el partido, se hizo muy cuesta arriba. El fútbol es así, hay que pasar página cuanto antes. Pensar en lo que viene y ser consciente de que ningún partido es fácil”, aseguró el talentoso jugador de 34 años.

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Isco deja atrás la derrota vs Levante y alienta al Betis de Pellegrini para Real Madrid

Isco sabe que el duelo frente al Levante ya es parte de la historia y, si bien fue doloroso, hay que mirar hacia adelante al desafío que el Betis tendrá ante Real Madrid, un equipo que Manuel Pellegrini supo dirigir en su exitosísima trayectoria por Europa.

“Debemos mentalizarnos en hacer lo mejor y tener la mayor ambición posible este año. Queremos afrontar lo que viene con toda la energía positiva”, aseguró Isco Alarcón, quien también se refirió a los minutos que tuvo en la cancha tras la lesión sufrida en noviembre de 2025 tras un choque con el marroquí Sofyan Amrabat.

Isco y Manuel Pellegrini quieren dar vuelta la página lo antes posible. (Fran Santiago/Getty Images).

Ante eso, dijo que todo va mejor de lo esperado. “Me he sentido bien, viendo cómo ha ido todo el proceso pensaba que no iba a estar tan cómodo, prácticamente no tengo dolor. Queda coger el ritmo de competición, ojalá se pueda ver al mejor Isco esta temporada”, sentenció el jugador, uno de los pichones del Ingeniero.

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Así va el Betis en la tabla de posiciones de La Liga de España 26-27

A pesar de la derrota, el Real Betis sigue en la parte alta de la tabla en La Liga de España 26-27 al cabo de tres fechas.