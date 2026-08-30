El delantero argentino aceptó el premio por ser la figura ante Audax Italiano soltando unas pocas palabras.

Colo Colo pasó la aplanadora como local ante Audax Italiano. El Cacique sacó provecho de la derrota de la U en Concepción y goleó por 5-1 en el Estadio Monumental para estirar todavía más su ventaja en lo más alto de la Liga de Primera 2026.

El Popular se quedó con la victoria gracias a los dobletes de Javier Correa (15′ y 79′) y Leandro Hernández (61′ y 82′), además de otro gol de Lautaro Pastrán (31′). En tanto, el descuento itálico fue obra de Giovani Chiaverano (34′).

Justamente por estos goles es que Correa fue premiado por la transmisión de TNT Sports. Por lo mismo, el argentino debió dar una corta entrevista una vez finalizado el partido. Sin embargo, eso de “corto” el delantero al parecer se lo tomó muy a pecho.

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El enojo de Javier Correa en Colo Colo tras el 5-1 sobre Audax Italiano

Una vez terminado el partido el trasandino fue consultado sobre el partido en la señal oficial de TNT, a lo que Correa respondió de forma muy cortante “fuimos inteligentes y ganamos… chao”. Estas declaraciones dejaron plop a la transmisión, quienes trataban de buscar explicaciones, sobre todo por el buen partido que hizo el 9 colocolino.

Hay que destacar que el argentino viene de días complejos, ya que otra vez fue citado al Tribunal de Disciplina de la ANFP a raíz de una denuncia presentada por Universidad de Chile. ¿El motivo? Pues por sus “gestos” tras la victoria alba en el Superclásico 200 del pasado domingo.

Javier Correa llegó a 12 goles con Colo Colo en esta Liga de Primera 2026. | Foto: Photosport.

Por lo mismo, la molestia reina en el atacante, quien podría comerse otra sanción luego de las tres fechas que recibió hace unas semanas por sus dichos contra el arbitraje. El martes se debe resolver todo, día en que se debe presentar ante el tribunal por eso.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción ante Huachipato el domingo 9 de septiembre a las 17:00 horas en el Estadio Ester Roa. Este partido será válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis