Un video hizo un seguimiento del delantero de Colo Colo en el Nacional, donde se ve todo lo que hizo en la cancha segundo a segundo.

Sigue la polémica con Javier Correa tras el Superclásico donde Colo Colo venció por 2-1 a Universidad de Chile en el Estadio Nacional, donde el goleador celebró haciendo gestos obscenos a los hinchas azules.

Esto valió la denuncia al Tribunal de Disciplina de parte de la dirigencia de Azul Azul, mientras que Aníbal Mosa reaccionó molesto pero entregó un adelanto de su defensa para el argentino, que ahora es puesta en duda.

“Esto fue casi 20 minutos después de que terminó el partido, donde ya la hinchada que estaba tras la cámara, que era nuestra, porque se lo hace a la cámara nuestra no a los hinchas, ya se habían ido“, recalcó.

Pero apareció un video del programa “Siempre pasa algo” que hizo un seguimiento segundo a segundo de Javier Correa, una vez que Juan Lara puso punto final al partido, que hace tambalear la defensa de Colo Colo.

Correa se metió en un atado tras su festejo ante la U

ver también Revelan un video que complica a Correa y afirma la denuncia de U de Chile en el Superclásico

Minuto a minuto de Javier Correa en el Superclásico: baile de cumbia y dos gestos obscenos a los hinchas de la u

El video subido a las redes del citado programa ya suma 54 mil visitas en YouTube, donde se pude ver el segundo a segundo de la celebración de Javier Correa, tras ganar el Superclásico con Colo Colo.

En ese sentido, se puede ver que los primeros que corren a abrazarlo en la cancha del Nacional fueron Álvaro Madrid, Marcos Bolados, además del kinesiólogo Wilson Ferrada.

Es en el segundo 25, tras terminar el partido, es cuando el argentino comienza su propias fiesta, con un baile al estilo de cumbia, para luego abrazar a Lautaro Pastrán.

Fue el momento donde caminó en dirección al banco de suplentes, mientras abrazaba a algunos colaboradores, aunque su objetivo era otro: un tremendo abrazo con Fernando Ortiz, quien corrió y se le montó estilo koala.

Tras esto, se dirigió a la mitad de la cancha, donde sus compañeros separaban un intento de discusión con Eduardo Vargas, aunque fue el Tano Ortiz el que le hace un gesto para que no vaya.

El momento de la foto de la polémica en el Superclásico.

En ese instante se dio la vuelta y comenzó nuevamente a bailar, ante las cámaras de TNT Spots que lo seguían. El contador lleva un minuto con diez segundos del final del partido donde hace el primer gesto obsceno hacia la Marquesina, algo que, como se ha dicho, también lo hizo en el Monumental, cuando vencieron por 1-0 en 2025.

Tras esto, regresa a la cancha, donde sus compañeros saltaban y cantaban, se sumó, pero antes se abrazó con Vozinha que lo esperaba para felicitarlo por el gol del triunfo.

Fue Arturo Vidal quien frenó todo diciendo que fueran a celebrar a los camarines, mientras que Correa era alertado por un funcionario que debía ir a dar una entrevista con la señal televisiva.

Dos minutos y 50 segundos tras el pitazo se comienza a formar el grupo para la polémica foto del Superclásico, donde en un inicio se aprecia a Vozinha, Jeyson Rojas, Marcos Bolados, mientras que uno a uno se fueron sumando sus compañeros.

A los tres minutos se ve a Javier Correa quien se suma a la fotografía, mientras que 10 segundos después se ve el gesto que es parte de la denuncia de Universidad de Chile, mientras todavía el público no abandonaba el Estadio Nacional.

Tras esto, Vidal nuevamente pide ir a camarínes, mientras que Correa fue dirigidos a conversaron Daniel Arrieta de TNT Sports en medio de la cancha, para luego acompañar a todo el plantel en la celebración interna en el Nacional.

Mira el video sin cortes de Javier Correa: